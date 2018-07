En lang række skovbrande i Norge får torsdag eftermiddag myndighederne til at slå alarm over for offentligheden.

Over 50 skovbrande er lige nu i gang, ifølge mediet NRK. Det er 15 brande i Østfold-området, fem ved Sørlandet, mindst syv i Telemark og 30 steder i Buskerud.

»Her er det helt kaos. Der kommer telefonopkald ind fra hele politikredsen,« lyder det fra vagtchefen hos Politiet i Sør-Øst, skriver VG.

To brandhelikoptere og omkring 70 mennesker arbejder hårdt på at slukke de mange brande.

Alle brandene er opstået i fjeldene og er umiddelbart ikke i nærheden af nogen boligområder. Meldingen lyder på, at det er lynnedslag, som står bag de mange brande.

Jan Karlsen, som sidder på den norske alarmcentral, fortæller til NRK:

»I Østfold brænder det så mange steder, at brandvæsnet har været nødt til at sætte flere på hold.«

Jøn Ufs, som også arbejder ved alarmcentralen, fortæller til VG, at der er kontrol over brandene, men at spredningsfaren fortsat er stor, mens slukningsarbejdet pågår.

Brandvæsnet vurderer, at de har fået bugt med de mange brande torsdag aften, hvis altså de ikke breder sig yderligere. Dog kan slukningsarbejdet godt strække sig til fredag, mener Jørn Ufs.



Billeder fra flere af de store norske medier viser, hvordan skovbrandene raser og sender massive røgsøjler op over de frodige skovlandskaber.

