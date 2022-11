Lyt til artiklen

Natten til søndag blev politiet kaldt ud til en noget usædvanlig opgave i den norske by Stjørdal nær Trondhjem.

Anmeldelsen handlede om et – skal vi bare kalde det hedt – optrin på et hotelgulv i receptionen.

Her var et ungt par endog meget glade for hinanden. Så glade, at det fik andre hotelgæster til at kontakte ordensmagten.

»Anmelder tror, de har sex,« skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

#Stjørdal Mann og dame som ligger på gulvet i resepsjonen på et hotell. Melder tror de har sex! Politiet på stedet og avslutter hyrdestunden. Hotellet ønsker ikke å anmelde forholdet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 27, 2022

Ved ankomsten til hotellet kunne betjentene konstatere, at anmelderen havde ret.

»Politiet (er) på stedet og afslutter hyrdestunden,« fortsætter Politiet i Trøndelag.

Til lokalavisen Adrassa siger vagtchef Roger Mogstad, at anmeldelsen løb ind klokken 02.30 natten til søndag.

»De blev lidt for ivrige. Men de var i 30erne, så de burde have været tilpas erfarne til, at de kunne have ventet,« lyder det fra vagtchefen.

Hotellet ønsker ikke at anmelde parret.

Hvorfor de ikke kunne vente med at kaste sig over hinanden til de ankom til deres hotelværelse – hvis de da havde booket et – melder historien ikke noget om.