Det sydlige Italien er ramt af et vulkanudbrud.

Høje brag, røg og askeregn vælter ud fra den sicilianske vulkan Etna og det forstyrrer flytrafikken.

Al flytrafik er blevet stoppet i Catania-Fontanarossa Lufthavn som følge af søndagens vulkanudbrud, rapporterer La Repubblica.

Indkommende fly dirigeres til andre lufthavne, og flyene må i øjeblikket ikke lette. Og omkringliggende huse og biler er blevet overdynget med aske, som man kan se i videoen herunder.

Eruzione Etna, cenere su strade e auto ad Adrano (CT) #etna #cenere #vulcano #sicilia #localteam pic.twitter.com/WDZV7ZoypF — Local Team (@localteamtv) May 21, 2023

Udbruddet kan ikke ses med det blotte øje på grund af storm og lavthængende skyer i området, men man kan netop høre de høje brag og se askeregnen, skriver avisen.

Etna Observatory, et nationalt institut for geofysik og vulkanologi, oplyser, at de ikke er i stand til at få noget ud af videoovervågningen i området på grund af skyerne.

Men de har bemærket rystelser på et stigende højt niveau siden 07.20 søndag morgen, ifølge La Repubblica.

Et af de seneste store udbrud fra Etna var tilbage i 2021, hvor udbruddet varede i flere uger.

Udbruddet var så kraftigt, at lava blev slynget intet mindre end halvanden kilometer op i luften.

Etna er den mest aktive ikke undersøiske vulkan i verden.

Vulkanen ligger i den nordøstlige del af Sicilien, nord for Catania, i en højde af 3.329 meter.