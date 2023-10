Der kommer i en periode ikke til at lande fly fra Israel i den russiske by Makhachkala.

Sådan meddeler det russiske luftfartsmyndighed Rosaviatsia mandag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer, efter at hundredvis af anti-israelske demonstranter søndag stormede lufthavnen i den russiske region Dagestan, hvor der overvejende bor muslimer.

De var optøjer i lufthaven ved Makhachkala. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Her var et fly fra den israelske by Tel Aviv netop landet.

60 personer blev anholdt har de russiske myndigheder meldt ud.

I en midlertidig periode skal fly herfra nu omdirigeres til andre byer, lyder det.

Fra den russiske top i Kreml har talsmanden Sergej Peskov også mandag kommenteret på hændelserne i lufthavnen.

Herfra lyder det, at 'folk med dårlige intentioner' havde udnyttet billederne fra Gaza af civile ofre til at piske en stemning op.

»Det er velkendt og tydeligt, at gårsdagens hændelser omkring lufthavnen i Makhachkala overvejende er et resultat af udefrakommende indflydelse, herunder påvirkning af information,« siger han ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Uden at uddybe, hvem han hentyder til.