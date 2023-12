Tyrkiets præsident Erdogan har anbefalet det tyrkiske parlament at stemme ja til Sverige, siger Stoltenberg.

Sverige har nu ventet i omkring halvandet år på at blive medlem af Nato. Men ventetiden vil ikke være forgæves. Det er forventningen hos Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Han fastslår, at Tyrkiets præsident Erdogan har anbefalet det tyrkiske parlament at stemme ja.

- Præsident Erdogan oversendte for nogle uger siden ratificeringspapirerne til det tyrkiske parlament. Nu har udenrigsudvalget indledt deres overvejelser.

- Det faktum, at Erdogan oversendte papirerne, betyder, at han faktisk anbefaler ratificeringen. For det er del af forslaget til parlamentet. Derfor forventer jeg, at Erdogan nu vil arbejde med parlamentet for at sikre ratificeringen, siger Jens Stoltenberg.

Han fastslår, at han også vil følge processen med det håb, at den bliver afsluttet "jo før, jo bedre".

- Det vil være godt for Sverige. Det vil være godt for Nato og alle Nato-allierede at have Sverige som medlem, siger Stoltenberg.

Den svenske udenrigsminister, Tobias Billström, fastslog tirsdag, at der er håb om snarligt svensk medlemskab.

I forbindelse med Nato-mødet i Bruxelles holdt Billström tirsdag et møde med sin tyrkiske kollega, Hakan Fidan. På mødet var der ifølge Billström godt nyt:

- Der sagde han, at han håber, at Sverige kan blive medlem inden for et par uger, sagde Billström i en udtalelse til svenske medier.

Om det betyder to uger eller længere, ville den svenske udenrigsminister ikke komme ind på.

- Jeg definerer ikke uger. Jeg siger bare, hvad den tyrkiske udenrigsminister sagde. Han sagde medlem, siger Billström.

En unavngiven kilde i USA's udenrigsministerium bekræfter over for Reuters, at Fidan har meddelt sin svenske kollega, at han arbejder på at få Sveriges Nato-ansøgning godkendt.

- Jeg vil sige, at sammenfatningen af mødet var, at det vil ske inden årets udgang, siger den højt placerede kilde.

Tyrkiet og Ungarn er stadig de to eneste Nato-lande, der ikke har godkendt Sveriges ansøgning om medlemskab af forsvarsalliancen.

Den svenske regeringen vil dog ikke tage forskud på glæderne, fastslog Billström.

- Det er naturligvis glædeligt at høre, at processen måske vil bevæge sig fremad, men vi ved jo også, at det handler om at se, at ting rent faktisk sker, inden man tager sejren på forskud. Det kommer den svenske regering ikke til, siger han.

/ritzau/