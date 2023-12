Rusland har samlet et stort lager af missiler, som kan bruges til at ramme Ukraines energiforsyning.

Vinteren kan blive usædvanlig kold og mørk i Ukraine. I hvert fald er der risiko for, at Rusland igen vil gennemføre omfattende angreb på Ukraines energiforsyning.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Udmeldingen kommer på et pressemøde i forbindelse med et møde for Nato-landenes udenrigsministre i Bruxelles onsdag.

- Rusland har samlet et stort lager af missiler før vinteren. Vi ser nye forsøg på at ramme Ukraines elnet og energi-infrastruktur.

- Det er et forsøg på at efterlade Ukraine i mørket og kulden, siger Jens Stoltenberg.

Han understreger, at Nato-lande tilgengæld er i gang med at styrke Ukraines luftforsvar. Det skal gøre det muligt for landet bedre at modstå de ventede russiske missilangreb.

- I sidste uge blev 20 Nato-lande enige om at danne en luftforsvarskoalition for Ukraine. Det vil hjælpe med at beskytte Ukraines væbnede styrker og byer. Det vil redde ukrainske liv, siger Stoltenberg.

Mange Nato-lande havde håbet, at Ukraine før vinteren ville have haft succes med en offensiv. I bedste fald ville den måske kunne have presset Rusland helt ud af Ukraine.

Det er ikke sket. Men alligevel har Ukraine fået store militære sejre. Det siger Stoltenberg:

- Ukraine har tilbageerobret 50 procent af det territorium, som Rusland havde besat. I Sortehavet har Ukraine presset den russiske flåde tilbage, så man nu har ruter til korn-eksport fra Odesa igennem Sortehavet.

Derudover har Ukraine ifølge Stoltenberg påført de russiske invasionsstyrker alvorlige tab.

- Rusland har mistet en substantiel del af sine konventionelle styrker. Hundredvis af fly, tusindvis af kampvogne og mere end 300.000 tab, siger Jens Stoltenberg.

Han peger på, at Rusland desuden er blevet økonomisk ramt på olie og gaseksporten, mens de russiske banker samtidig er underlagt økonomiske sanktioner.

Alligevel forventer Stoltenberg, at der venter en langvarig kamp forude for Ukraine. Derfor skal de allierede fortsætte med at sende våben og ammunition til Ukraine, siger Stoltenberg.

Han nævner Danmarks deltagelse i arbejdet med at træne ukrainske F-16-piloter som en af de nye våbenkapaciteter, Ukraine på sigt vil få adgang til at anvende mod de russiske invasionsstyrker.

