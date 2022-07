Lyt til artiklen

»Han prøver at fremstå ubekymret, men det er en presset og svag mand, der står ved talerstolen.«

Det er ordene, som B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg bruger til at beskrive den britiske premierminister Boris Johnsons fremtoning i forbindelse med en spørgetime i det britiske underhus.

Og onsdagens spørgetime er én, der vil gå over i historien, mener Jakob Illeborg.

»Boris Johnson er helt ude i tovene. Mens han står og taler, fortsætter opsigelserne med at strømme ind,« siger han.

Siden tirsdag aften har stolen vaklet meget under den britiske premierministers konservative regering, da sundhedsminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak valgte at trække sig.

Fratrædelserne sker i protest mod premierministeren og har onsdag startet en lavine af opsigelser.

»Det ændrer alt for Boris Johnson, at folk af en høj kaliber trækker sig. Det er voldsomt, fordi for hver minister, der trækker sig, sidder der måske ti, som tænker det samme,« siger Jakob Illeborg, og fortsætter:

»Sundhedsministeren siger også indirekte, at problemet i partiet er Boris Johnson, og at der er grænser for, hvor meget man vil finde sig i.«

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Foto: Ida Marie Odgaard

Mere end 15 ministre har valgt at trække sig fra deres poster. En modvind, der er hård for Boris Johnson at kæmpe imod.

»Alle andre end Boris Johnson var gået nu. Men der er ingen tvivl om, at han hænger i en tynd tråd,« vurderer Jakob Illeborg, der er på vej til London.

Boris Johnson har tidligere vundet en mistillidsafstemning, hvilket har sikret ham et flertal. Det betyder også, at der teoretisk set ikke kan rejses et nyt mistillidsvotum før om et år.

Men ifølge det britiske medie The Times er der nu indkaldt til møde i 1922 komiteen, der udgøres af det konservatives partis gruppe i Underhuset, hvor man vil diskutere muligheden for alligevel at stille et mistillidsvotum mere.

Overblik: Her er ministrene, der har trukket sig Klokken 17.31 har følgende ministre trukket sig: Finansminister Rishi Sunak.

Sundhedsminister Sajid Javid.

Viceminister i Justitsministeriet Victoria Atkins.

Viceminister i Uddannelsesministeriet Will Quince.

Viceminister i Uddannelsesministeriet Robin Walker.

Viceminister i Uddannelsesministeriet Alex Burghart.

Viceminister i Udenrigsministeriet Kemi Badenoch.

Viceminister i Finansministeriet John Glen.

Viceminister i Boligministeriet Stuart Andrew.

Viceminister i Udenrigsministeriet Kemi Badenoch.

Viceminister i Miljø-, Fødevare- og Landbrugsministeriet Jo Churchill.

Viceminister i Boligministeriet Neil O'Brien.

Viceminister i Kulturministeriet Julia Lopez.

Viceminister i Arbejds- og Pensionsministeriet Mims Davies.

Viceminister i Industriministeriet Lee Rowley.

Viceminister i Indenrigsministeriet Rachel Maclean. Kilde: Ritzau

En mulighed, som ikke er helt usandsynlig kan ske allerede onsdag aften, mener Jakob Illeborg.

»Han er heldig, hvis han overlever i dag. Han er før blevet kaldt for katten med ni liv, men på et tidspunkt slipper de liv jo op,« siger han.

Boris Johnson og hans regering er for alvor kommet i modvind efter en række skandaler den seneste tid.

Skandaler om fester på Downing Street 10 under coronanedlukningen og håndteringen af afsløringer om, hvordan parlamentsmedlem Chris Pincher har seksuelt krænket to mænd i forbindelse med en bytur.