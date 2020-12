Flere republikanske senatorer er klar til at anerkende Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget 3. november.

Flere ledende republikanske senatorer anerkender Joe Bidens valgsejr, efter at valgmandskollegiet mandag bekræftede demokraten som vinder af præsidentvalget med 306 valgmandsstemmer.

Samtidig afviser de idéen om at omstøde valgresultatet i Kongressen.

Mens flere af Donald Trumps mest loyale støtter overvejer et sidste forsøg på at omstøde hans nederlag, så virker et voksende antal republikanere til at være klar til at trodse præsidenten.

Den næstøverste republikaner i Senatet, John Thune, sagde før mandagens afstemning, at lovgivere har ret til at udfordre valgmandsstemmer.

Men han sagde samtidig, at det var på tide at "komme videre", og at Biden officielt vil være USA's næste præsident, når han får 270 valgmandsstemmer, hvilket skete mandag eftermiddag lokal tid.

Det er det antal, det kræver for at vinde et præsidentvalg i USA.

De republikanske senatorer Lindsey Graham, Rob Portman, Roy Blunt og Shelley Moore har også anerkendt Joe Bidens sejr mandag.

Det er bemærkelsesværdigt, fordi Graham er kendt som en benhård Trump-loyalist, mens Roy Blunt ligesom John Thune er en af de mest magtfulde republikanere i Senatet.

John Thune tilføjede mandag, at ethvert forsøg på at omstøde resultatet af præsidentvalget, når Kongressen 6. januar mødes for at bekræfte valgmændenes stemmer, vil få meget lidt støtte.

Senator John Cornyn, der også er en veteran i Det Republikanske Parti, siger, at ethvert sådant forsøg "vil være en stor fejl", og at alle forsøg på at omstøde resultatet vil blive slået ned i Senatet, hvor Republikanerne har flertallet.

- På et tidspunkt er du nødt til at indse, at du er mislykkedes på trods af dine bedste forsøg. Sådan er det med de her valg, siger Cornyn.

Han forventer, at Trump gennemfører en fredelig overdragelse af magten, selv om præsidenten stadig ikke har erkendt sit nederlag.

Skal Trump forhindre Kongressen i at bekræfte valgmændenes stemmer, så kræver det, at et flertal i begge Kongressens kamre stemmer for.

Dette anses for at være meget usandsynligt.

/ritzau/Reuters