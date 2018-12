Trods sejr i mistillidsafstemning siger Mays støtteparti, at det er et krav, at brexitaftale skal ændres.

At Theresa May har overlevet en mistillidsafstemning i sit parti ændrer ikke på, at hendes brexitaftale stadig står til at blive nedstemt i det britiske Underhus.

Det er budskabet fra det nordirske parti Democratic Unionist Party (DUP), der sikrer Mays flertal i det britiske parlament.

- Jeg tror ikke, at mistillidsafstemningen ændrer meget i forhold til valgmatematikken i Underhuset, og det er det, der bekymrer os, siger næstformand i partiet Nigel Dodds til BBC.

DUP har i forhandlingerne om brexit stået stejlt på, at enhver midlertidig aftale med EU's medlemslande om en midlertidig toldunion skal forblive netop det - midlertidig.

Derudover er DUP stærke modstander af den såkaldte bagstopper i grænseproblematikken mellem Nordirland og Irland, der spiller en nøglerolle i Mays aftale med Bruxelles.

Bagstopperen er det arrangement, der skal gøre, at man undgår en hård grænse mellem det britiske Nordirland og EU-landet Irland.

Men efter mistillidsafstemningen mod May, som hun vandt med 200 stemmer mod 117, siger Dodds til BBC, at partiet har tillid til, at premierministeren vil få de nødvendige indrømmelser fra Bruxelles.

- Hun forstår vores bekymringer i forhold til den juridisk bindende natur i de kompromiser, der er i den nuværende aftale. Vi er bundet på ubestemt tid, og det skaber problemer for Nordirland, siger han.

Partiet er dog ikke overbevist om, at Theresa May kan overbevise de øvrige EU-lande om at bløde op på aftalens juridiske formuleringer.

- Vi må vente og se. Larmen, der kommer fra Europa og nogle medlemslande, lyder ikke alt for lovende. Men omvendt har hun lovet, at der vil ske ændringer. Så vi afventer, siger Nigel Dodds.

/ritzau/Reuters