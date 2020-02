Amerikanerne og franskmændene er blevet mindre begejstrede for Nato de seneste år, viser undersøgelse.

Overordnet er der folkelig opbakning til Nato i de 29 medlemslande, men støtten til forsvarsalliancen fra 1949 er dalende i en række kernelande.

En undersøgelse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center siger, at 53 procent i gennemsnit ser positivt på Nato i 16 undersøgte Nato-lande. 27 procent i snit har et negativt syn på alliancen.

Danmark, som også er medlem af Nato, er ikke med i undersøgelsen.

Tallene viser desuden, at opbakningen til Nato er faldet i USA, som er det største medlemsland. Det samme gælder flere af de store lande som Frankrig, Tyskland og Tyrkiet, der er bundscorer med 21 procent.

USA har siden 1949 været rygraden i Nato med landets enorme militære ressourcer og afskrækkelsesvåben.

I en årrække har amerikanernes syn på Nato dog været ret lavt. Støtten til alliancen voksede med ti procent i 2017, da Donald Trump blev præsident.

Men i 2019 faldt opbakningen igen til omtrent samme niveau. I 2019 var den lige under de 53 procent, som den var, før Trump blev præsident.

Den amerikanske præsident har haft en ambition om at trække soldater hjem fra Mellemøsten og særligt fra Afghanistan. Men trods flere meldinger om dette har Trump ikke ført løfterne ud i livet.

I Nato har præsidenten formået at så en lille tvivl om det kollektive forsvar og selve kernen i samarbejdet: At medlemslandene forsvarer hinanden i et tilfælde af angreb.

Også den franske præsident, Emmanuel Macron, har lagt afstand til Nato. Det har han gjort med udtalelser sidste år til nyhedsmagasinet The Economist. Her omtalte han Nato som en hjernedød alliance.

Den diagnose var baseret på en manglende strategisk koordination blandt landene i forbindelse med krigen i Syrien.

I Frankrig er det positive syn på Nato faldet fra 71 til 49 procent de seneste ti år. I Tyskland er faldet også stort: Fra 73 procent til 57 procent.

Storbritannien ligger i runde tal samme sted som for ti år siden - dog to procentpoint højere end for ti år siden.

Mens befolkningen i disse kernelande generelt er mindre positivt stemt over for Nato, er det omvendt i nabolande til Rusland, der af Nato siden 2014 igen er blevet set som en betydelig trussel på grund af konflikten i Ukraine.

Polen og Litauen, som begge har grænse til Rusland, ligger helt i top blandt de Nato-begejstrede lande.

Polen topper med 82 procent, og den opbakning er steget ti procentpoint på et årti. I Litauen er 77 procent for Nato, hvilket er en stigning på 18 procentpoint siden 2009.

