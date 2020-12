Han har forsvaret Donald Trump og har talt varmt om ham i årevis. Nu er grænsen nået for Geraldo Rivera.

Nu kommer værten på tv-stationen Fox News med en særdeles skarp karakteristik af den snart afgående præsidents og hans kamp for at blive siddende i Det Hvide Hus.

»I næsten fire år har jeg støttet Donald Trump, som blev angrebet af venstreorienterede kryb, som forsøgte at bruge Ruslandsbluf til at ødelægge hans præsidentskab. Han overvandt det. Desværre tabte han et bittert omstridt valg. Shit happens,« skriver Geraldo Rivera på Twitter, inden det kommer:

»Men siden har han opført sig som en forkælet møgunge.«

Geraldo Rivera har som kendt Fox-ansigt været anset som trofast Trump-supporter igennem hele præsidentperioden, så angrebet kommer fra uventet kant.

Godt nok har tv-stjernen siden valgt flere gange opfordret Donald Trump til at erkende valgnederlaget, men det har været med helt andre toner:

»Vær en graciøs tidligere præsident og hav respekt for valgprocessen,« skrev Geraldo Rivero umiddelbart inden jul, og han har også i december kaldt ham for den bedste præsident, der har siddet i kun én valgperiode.

Kommentarfeltet til Fox-værtens tweet viser da også, hvor sympatien ligger. Her skælder mange Geraldo Rivera ud. Og kritikken er også rettet mod tv-stationen, der ellers har været betegnet som særdeles Trump-venlig.

En bruger skriver eksempelvis, at Geraldo Riveras tweet er et godt eksempel på, hvor »vi ikke længere ser Fox News hjemme hos os«.

At der er sket noget i forholdet mellem Donald Trump og Fox News er også blevet tydeligt efter valgt, hvor præsidenten flere gange har brokket sig over den manglende støtte.

Han var blandt andet utilfreds med, at tv-stationen som de første udråbte Joe Biden til vinder i den afgørende svingstat Arizona.

»De har glemt deres guldgås,« har Donald Trump også på et tidspunkt efter valget meldt ud, og han har konstateret, at »den første forskel på 2016- og 2020-valgene har været Fox News«.