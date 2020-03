Antallet af smittetilfælde uden for Kina har oversteget antallet af smittede med coronavirus i Kina.

Der er natten til mandag dansk tid registreret flere smittede med coronavirus uden for Kina end inden for de kinesiske grænser.

Det skriver CNN.

I Kina, hvor virusset brød ud i december, er der registreret flere end 80.000 smittede. Dermed er Kina med længder det land, hvor flest personer hidtil er blevet smittet.

Men antallet af smittetilfælde verden over er steget de seneste dage - og uden for Kinas grænser er der nu over 88.000 smittede.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Med til billedet hører dog, at der af de globalt over 169.000 smittede personer er erklæret flere end 77.000 raske igen.

Den drastiske stigning i antallet af smittede uden for Kina er blandt andet sket i Italien, hvor der nu er flere end 21.000 smittede.

Derudover er de hårdest ramte lande Iran med knap 14.000 smittede og Sydkorea med over 8.000 smittede.

Flere europæiske lande er derudover blandt de lande med flest registrerede smittetilfælde - herunder Spanien, Frankrig og Tyskland.

Den 26. februar kunne Verdenssundhedsorganisationen, WHO, for første gang melde om flere nye daglige smittetilfælde uden for Kina end i Kina, skriver CNN.

Og den tendens er fortsat siden. Natten til mandag dansk tid er der registreret 16 nye smittetilfælde i Kina, mens der er registreret 14 nye dødsfald som følge af virusset det seneste døgn.

Af de 16 nye smittetilfælde er 12 personer blevet smittet i udlandet, oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er tredje dag i træk, at der i Kina registreres flere personer, der er blevet smittet i udlandet, end personer, der er blevet smittet i landet.

Der er registreret i alt 123 personer i Kina, der er blevet smittet uden for landets grænser.

Den kinesiske regering har beordret alle indrejsende at gå i 14 dages karantæne for at begrænse nye smittetilfælde i landet.

/ritzau/