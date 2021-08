Der er oceaner af moderne våben og ammunition i Afghanistan. Våben, som Vesten har købt og betalt.

Taliban kommer ikke til at mangle moderne håndvåben eller for den sags skyld avancerede våbensystemer i deres kamp for at indføre et islamisk emirat.

»Afghanistan er nu oversvømmet af moderne våben. Vi taler pistoler og håndvåben, men også armerede biler og helikoptere, ja, sågar fly som Lockhead C130 (et militært transportfly, der kan lette og lande på små og interimistiske landingsbaner),« siger Justine Fleischner, regionschef for Conflict Armament Research, der forsker i våben i konfliktzoner.

Hun er selv amerikaner, men retter skarp kritik af følgerne af den strategi, som Biden-administrationen valgte.

Taliban er kommet i besiddelse af tusindvis af militære køretøjer.

»Det er chokerende, at USA ikke har haft mere kontrol over håndteringen af alle disse våben. Før måtte Taliban i høj grad bero på lokale kopier af de vestlige mærker. Nu har de originalerne. Vi ved, at der er masser af både amerikansk- og europæisk-fremstillede våben i landet,« siger Justine Fleischner til B.T.

Ifølge Conflict Armament Research var den amerikanske tilbagetrækningsstrategi svær at forstå af flere grunde.

»Amerikanerne underminerede den afghanske hærs muligheder for at fungere ordentligt, fordi man, da man trak sig ud, tog det allermest sofistikerede udstyr med sig. Våben, der gjorde det muligt at overvåge fjenden og sætte ind de rigtige steder. Det vanskeliggjorde den afghanske hærs arbejde.«

Til gengæld efterlod man jo bunker af våben. De er nu i hænderne på Taliban, der kan bruge dem, som de vil, hvis de kan betjene dem. Amerikanernes strategi på våbenområdet er svær at forsvare,« siger Justine Fleischner til B.T.

Den afghanske hær efterlod mængder af våben, inklusive tanks og heælikoptere Foto: HOSHANG HASHIMI

Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvor mange våben det drejer sig om. Men Taliban har ladet sig fotografere med alt fra helikoptere til tanks og andre sofistikerede våben.

Ifølge den amerikanske regerings egne tal gav man fra 2003 til 2016 afghanerne mere end 75.000 køretøjer, 600.000 våbensystemer og 208 fly og helikoptere. Og alene fra 2019 til nu har den afghanske hær modtaget mere end 7.000 maskinpistoler, 4.700 Humvees og 20.000 granater.

Meget af dette udstyr er nu i fjendens hænder. Adspurgt hvor meget, svarede Joe Bidens sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan:

»Vi har ikke det præcise overblik, men selvfølgelig er meget af det havnet i Talibans hænder, og vi regner ikke med, at de giver det tilbage til os i lufthavnen,« sagde Sullivan ved en pressekonference.

Den afghanske hær var veludrustet med både våben, tanks og køretøj. Det er Taliban også nu. Foto: HOSHANG HASHIMI

Conflict Armament Research offentliggør senere på efteråret en mere præcis opgørelse over det mistede udstyr, men Justine Fleischner er ikke i tvivl.

»Der har aldrig været et tab af fungerende våben til en fjende på et sammenligneligt niveau. Der blev mistet store mængder våben i Somalia og i Irak, men ikke på det her niveau, og det giver Taliban mulighed for at skifte de billige kopier ud med originalerne.«

Taliban har i mange år brugt AK-47 eller kopier af vestlige våben, men er nu i besiddelse af de nyeste amerikanske håndvåben. Flere af disse blev vist frem, da Taliban erobrede præsidentpaladset i Kabul. Ifølge eksperter skulle der ikke være nogen ben i at anvende disse.

Noget sværere bliver det nok umiddelbart at tage amerikanske Black Hawk-helikoptere eller fly i brug. Men på sigt vil de naturligvis indgå i det nye islamiske emirats luftvåben og styrke Taliban regionalt.

Og det er ikke kun våben, der nu er i fjendens hænder. Et hav af ammunition er også gået tabt og vil gøre det nye styres liv meget lettere. Taliban har efter sigende frygtet, om de havde kapacitet til at holde de nyerobrede byer rundt om i Afghanistan. Vesten har gjort sit til, at det bliver lettere.