Da Berlinmuren faldt i 1989, og Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, blev Den Kolde Krig afsluttet i historiebøgerne, og den anerkendte amerikanske politolog Francis Fukuyama skrev endda året efter en bog om historiens afslutning.

Verden kom dog i opbrud igen, og med Putins invasion af Ukraine har Natos rolle ændret sig.

Men det er de i fuld gang med at ændre.

Blandt andet planlægger Nato ifølge Financial Times netop nu en gigantisk militærøvelse næste år.

Den største siden Den Kolde Krig.

Øvelsen vil efter planen begynde til foråret og vil involvere flere end 41.000 soldater på tværs af Nato-landene, mellem 500 og 700 luftkampmissioner og flere end 50 krigsskibe.

Og så er øvelsen nøje modelleret efter Ruslands krig, lyder det.

Avisen skriver, at øvelsen er designet til at efterligne potentielle manøvrer fra en fjende som Rusland.

Øvelsen skal efter planen strække sig over Tyskland, Polen og Baltikum nær den russiske grænse.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og alliancen har allerede placeret flere multinationale tropper i de baltiske lande til afskrækning. Foto: Olivier Hoslet/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og alliancen har allerede placeret flere multinationale tropper i de baltiske lande til afskrækning. Foto: Olivier Hoslet/EPA/Ritzau Scanpix

Det kommer i forlængelse af, at Natos genvalgte generaldirektør Jens Stoltenberg i juni sidste år sagde, at koalitionen ville skifte strategi og opruste antallet af kampklar enheder fra 40.000 til langt over 300.000.

Alliancen skal nemlig være klar med mere tunge militære kapaciteter i modsætning til de lette og mobile styrker, der tidligere blev indsat på Balkan og i Afghanistan, som følge af krigen i Ukraine og den nye trussel.

Den trussel har været tydelig på flere af de seneste Nato-øvelser.

Det er bare et halvt år siden, at den største Nato-artilleriøvelse på dansk jord i 30 år blev afholdt, da artilleri fra flere Nato-lande holdt øvelse i Oksbøl.

»Det, der sker i Ukraine, sætter en stor streg under, at NATO skal kunne samarbejde på tværs,« sagde Kenneth Riishøj, oberstløjtnant og chef for alle de danske artillerister, dengang under øvelsen til B.T, der var med.