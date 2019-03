Støjberg vil ikke give et bud på, hvor mange flere vagter der skal til i ny aftale for EU's ydre grænser.

Det ser ud til, at EU-landene snart bliver enige om en model til at få styrket unionens ydre grænser markant.

Det er meldingen fra udlændingeminister Inger Støjberg (V) efter et ministerrådsmøde i Bruxelles torsdag eftermiddag.

- Jeg er meget sikker på, at vi meget snart når til enighed, lyder det fra ministeren.

Der har været lidt usikkerhed om, hvorvidt parterne ville nå at finde hinanden inden valget til Europa-Parlamentet den 23. maj i år.

- Jeg tror, det kommer på plads inden EP-valget. Det er jo nødvendigt, at vi får en styrket kontrol med de ydre grænser. Vi er nødt til at have bedre styr på, hvem der kommer ind i Europa, siger Inger Støjberg.

EU-Kommissionen har tidligere meldt ud, at man vil have 10.000 grænse- og kystbetjente på plads til at vogte EU's ydre grænser.

Men den danske minister ønsker ikke at lægge sig fast på noget tal.

- Jeg skal ikke stå og give et bud på, hvor mange politifolk der skal til. Men der er ingen tvivl om, at der skal en styrket kontrol til, siger Inger Støjberg.

