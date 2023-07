Det begyndte med en vandretur i skovområdet ved Gold Creek, og det sluttede med fundet af en afsidesliggende lejrplads.

For i den lejr fandt en tilfældig forbipasserende forleden et lig i 'stærkt forrådnelse'.

Faktisk var liget nærmest delvist mumificeret.

Det uhyggelige fund blev gjort om eftermiddagen den 9. juli i skovområdet i Gunnison National Forest i den amerikanske delstat Colorado – og den person, der ved et tilfælde var støt på lejren under en vandretur, ringede med det samme til politiet.

Der sluttede det dog ikke.

For da betjente dagen efter nåede frem til stedet og undersøgte området nærmere, fandt man endnu 'to stærkt forrådnede afdøde personer på campingpladsen'.

»Det så ud til, at personerne havde været døde i længere tid,« kunne Gunnison County Sheriff’s Office efterfølgende oplyse i en pressemeddelelse.

Siden er de tre afdøde blevet identificeret – og det har ikke gjort tragedien mindre.

Der er nemlig tale om to søstre, Christine og Rebecca Vance, og sidstnævntes 14-årige teenagesøn. Det skriver The New York Times, Los Angeles Times og The Washington Post.

Til sidstnævnte medie fortæller Christine og Rebeccas stedsøster, Trevala Jara, at de tre havde valgt at rykke ud i naturen sidste sommer i juli i et forsøg på at leve 'off the grid'. Uden for systemet og samfundet.

Særligt 42-årige Rebecca skal ifølge Trevala Jara have givet udtryk for, at hun ønskede at begynde en ny livsstil væk fra civilisationen.

»Hun kunne ikke lide den måde, verden udviklede sig på, og hun mente, at det ville være bedre, hvis hun og hendes søn og Christine var alene, væk fra alle,« siger Trevala Jara til The Washington Post:

»Hun ønskede ikke, at verdens indflydelse skulle nå dem. Hun troede virkelig, at hun beskyttede sin familie.«

Til The New York Times forklarer stedsøsteren, at Rebeccas frygt blev intensiveret under coronapandemien.

Ifølge Trevala Jara troede søsteren ikke på konspirationsteorier, men hun havde været bange for verden og havde stolet på, at et bedre liv ventede dem i naturen.

I begyndelsen havde 41-årige Christine ikke ønsket at tage med Rebecca og hendes 14-årige søn, men hun ombestemte sig, 'fordi hun tænkte, at hvis hun var sammen med dem, havde de en bedre chance for at overleve', forklarer Trevala Jara.

Sammen med sin mand tilbød stedsøsteren, at de tre familiemedlemmer kunne bruge deres autocamper og generator i bjergene til at øve sig i, hvordan det ville være at bo ude i naturen væk fra alt.

Men det takkede søstrene nej til.

De forklarede – fortæller Trevala Jara til The Washington Post – at de følte sig trygge ved beslutningen efter at have lavet research på nettet og set YouTube-videoer om, hvordan man lever 'off the grid'.

Men den beslutning endte i en tragedie.

Til NBC News forklarede Michael Barnes, der er retsmediciner i Gunnison County, tirsdag, at familiemedlemmerne ser ud til at have overlevet på dåsemad under den hårde og brutale vinter.

Det vides endnu ikke, hvad dødsårsagen er, eller hvor længe de tre har været døde, men det formodes, at de kan være døde for flere måneder siden under vinteren.

Da de blev fundet, var deres lig 'unormalt magre'.

Ifølge retsmedicineren kan underernæring og eksponering for elementerne i den højde, som familien havde slået lejr i skovområdet, i løbet af en hård vinter sandsynligvis havde spillet en betydelig rolle i deres død.

Trevala Jara forklarer, at begge hendes søstre havde 'et hjerte af guld', og hun håber, at familiens historie kan få andre til tænke sig om to gange, før de vælger at leve en lignende livsstil uden for samfundet.

»Jeg vil ikke have, at folk antager eller tror, at de var skøre, for det var de ikke,« siger hun til The Washington Post, mens hun til The New York Times tilføjer:

»Jeg ved, at denne verden er skræmmende. Men lad ikke frygten, tvivlen og alt det andet tage over.«