En kvinde har svindlet sig til donationer ved at udgive sig for at være et af brandofrene fra tragedien i Grenfell Tower sidste år. Nu begynder retssagen mod hende.

Det skriver det britiske medie Metro.



Grenfell Tower, et højhus i London, brød ud i brand 14. juni sidste år.



Udover at koste 71 mennesker livet blev flere hundrede efterladt hjemløse.

Som det ofte sker efter tragedier, har folk og organisationer sprunget til med hjælp og donationer efter branden. Og det har fået en 46-årig kvinde til at se sit snit for at modtage gaver.



Ved at udgive sig for at være en beboer fra lejlighed 142 i højhuset, har kvinden ved navn Joyce Msokeri modtaget donationer på over £10,000, eller hvad der svarer til 84.684 kr.



Hotelkæden Hilton har givet hende tag over hovedet og diverse velgørenhedsorganisationer har doneret tøj, sko, kontanter og elektriske apparater til Joyce Msokeri.



Det britiske medie Daily Mail har tidligere skrevet, at kvinden har løjet og fortalt, at hendes mand blev dræbt i branden, og at hendes søn lå i intensiv behandling på hospitalet.



I virkeligheden viser det sig, at hun bor 19 kilometer fra Grenfell-højhuset.



Joyce Msokeri blev senere anholdt efter at have givet falske udtalelser om branden til kommunen og velgørenhederne og efter at have været i besiddelse af et midlertidigt kørekort, der var lovstridigt anskaffet.



Hun er sigtet med tre forskellige anklagepunkter for bedrageri, som hun har nægtet sig skyldig i. Retssagen mod hende starter i dag.