Læger og sygeplejersker på intensivafdelinger skal arbejde mere og belønnes for det under coronakrise.

Sverige er for alvor begyndt at mærke konsekvenserne af coronaepidemien, og ikke mindst i hovedstaden Stockholm er der de seneste dage registreret mange nye smittetilfælde og dødsfald.

Det får nu regionsrådet i Stockholm til at anmode om at få aktiveret en såkaldt kriseaftale.

Den skal dels sikre, at sundhedspersonale skal have en højere løn - op mod 220 procent af grundlønnen - og dels at personalet skal gå op i arbejdstid.

- Efter et møde sender vi nu en ansøgning til SKR (Sveriges Kommuner og Regioner, red.) om en krisesituationsaftale for dem, der skal arbejde på de intensivafdelinger, som vi håber at få etableret, siger Irene Svenonius, medlem af Stockholms regionsråd.

- Det betyder, at de ansatte, der arbejder med intensivpleje, får højere løn og arbejder op til 48 timer om ugen, tilføjer hun.

/ritzau/TT