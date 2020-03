Myndighederne i Stockholm er klar til at hæve beredskabet til katastrofeniveau efter 18 nye virusdødsfald.

I løbet af det seneste døgn er yderligere 18 mennesker med sygdommen Covid-19 døde i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det fortæller sundhedsdirektør i Region Stockholm Björn Eriksson onsdag.

I alt er 37 mennesker døde af coronavirus i hovedstadsregionen. 18 af dem det seneste døgn.

Björn Eriksson siger, at byen befinder sig midt i stormen, og at myndighederne er klar til at hæve beredskabet til det højeste niveau.

- Stormen er her. Vi ved ikke, hvor voldsom den bliver, men vi er midt i den, siger han.

- Vi vil øge beredskabsniveauet til det højeste niveau - katastrofeniveau, tilføjer han.

På en pressekonference onsdag aften oplyste Björn Eriksson, at 1070 mennesker er bekræftet smittet i regionen. Af dem er 300 indlagt - 65 på intensiv.

Med de seneste dødsfald er i alt 62 mennesker nu døde i Sverige efter at være blevet smittet med coronavirus.

Natten til torsdag er 2526 mennesker bekræftet smittet i Sverige. Af dem er 16 erklæret raske igen.

- Vi har oplevet en ganske markant stigning i antallet af smittede, siger Björn Eriksson.

Han tilføjer, at en stadig større andel af de smittede er over 70 år.

Björn Eriksson beder alle i Sverige med en sundhedsfaglig uddannelse om at hjælpe, så meget de kan. Sundhedsvæsenet i den svenske hovedstad har et stort behov for både personale og beskyttelsesudstyr.

- Vi tager imod al den hjælp, vi kan få, for det har vi virkelig brug for nu, siger sundhedsdirektøren.

Særligt opfordrer han pensionister til at melde sig på banen. Men først og fremmest dem under 70 år.

Samtidig vil ansatte på deltid blive bedt om at arbejde på fuld tid, oplyser Eriksson.

Sundhedsvæsenet i Stockholm bliver nu ændret for at imødekomme den krævende situation.

- Vi vil nu fokusere på akutbehandling, som ikke kan vente. Sundhedsvæsenet vil blive ændret fuldstændigt i løbet af nogle uger, fastslog sundhedsdirektøren på pressekonferencen onsdag aften.

Ifølge Björn Eriksson bliver de næste uger en vanskelig tid for sundhedsvæsenet i Stockholm, og han benyttede lejligheden til at takke personalet for den "enestående indsats".

Sverige har modsat Danmark valgt en mindre restriktiv linje over for landets borgere for at inddæmme spredningen af coronavirus.

