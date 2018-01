Den førerløse bus har plads til 12 passagerer og vil følge en programmeret rute på 1,5 kilometer.

København. Bussen er ikke bare førerløs, den er stort set også lydløs, når den eldrevne bus kommer kørende på sin rute.

Med plads til 12 passagerer bliver bussen Skandinaviens første selvkørende bus i trafik på almindelig vej.

Det skriver Sveriges Radio.

Bussen ligner en kort sporvogn, og den følger endda også et virtuelt spor ved hjælp af gps.

Den bruger såkaldt Lidar, en teknologi til at måle afstande, der læser situationer i trafikken, og bussen følger en programmeret rute på 1,5 kilometer.

- På taget er der to styk Lidar-sensorer under det, der ligner en skal, og så er der en længst fremme og en længst tilbage på bussen, siger Peter Hafmar, leder af projektet for Nobina Technology, til Sveriges Radio.

Derudover stikker der et par sorte klumper ud på hvert hjørne af bussen, der også er Lidar-sensorer.

Sensorerne opdager forhindringer på vejen såsom biler, der er parkeret forkert.

I vinterperioden kan der dog også opstå ufarlige forhindringer som damp, der stiger op fra brønddæksler, og her vil bussen også stoppe.

Sikkerheden kommer nemlig først, som Peter Hafmar siger - især i testperioden, der varer de næste seks måneder.

Her kan værten i bussen så overtage styringen. Værten har nemlig en styrepind, som kan tages i brug, hvis der opstår situationer, hvor bussen ikke kan komme videre.

Den indvies onsdag, men selv om at der ikke er en chauffør, slipper passagererne ikke for menneskelig kontakt.

- Der vil altid være en vært om bord, som har ansvaret for kørslen på grund af sikkerhed og fordi, at loven kræver det i dagtimerne, siger Peter Hafmar til Sveriges Radio.

Selvkørende shuttlebusser er også på vej på de danske veje, hvor Vejdirektoratet behandler den første ansøgning om at indføre dem i Danmark.

De forventer, at de bliver indført i løbet af 2018.

/ritzau/