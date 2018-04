Den amerikanske skuespiller og komiker Will Ferrel var torsdag involveret i et alvorligt trafikuheld.

Det skriver flere internationale medier, herunder det ofte velinformerede kendismedie TMZ.

Den 50-årige Ferrel er ifølge Mercery News nu blevet udskrevet fra hospitalet.

Unavngivne kilder, der skulle være tæt på den verdenskendte skuespiller, fortæller ifølge TMZ, at han ikke har lidt alvorlig skade. Samme medie skriver, at en unavngiven talsmand for skuespilleren bekræfter uheldet.



Will Ferrel var ifølge meldingerne en ud af i alt tre passager i en såkaldt SUV (biltypen der også kendes som Sport Utility Vehicle, der minder om en stor stationcar, red.), da uheldet indtraf på en motorvej i Orange County i USA.

Will Ferrell. Billedet her er fra den 10. september 2014. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Will Ferrell. Billedet her er fra den 10. september 2014. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Bilen med de tre passagerer blev ramt af en Toyota, og det fik SUV'en til at skride og rulle rundt, skriver TMZ. Samme medie erfarer, at alkohol eller stoffer ikke 'spillede en rolle' i uheldet.

Samme medie har billeder fra ulykkesstedet. Her ses skuespilleren sidde på en båre ved døren til en ambulance.

Den 50-årige Will Ferrel er kendt fra bl.a. flere populære spillefilm, herunder 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' (2004) og 'Anchorman 2: Fortsat flimmer på skærmen' (2014).

I 2014 lagde han stemme til 'The Lego Movie'.

Ferrell blev født i Californien i USA, og fik tilbage i 1995 et folkeligt gennembrud i satireprogrammet 'Saturday Night Live'.