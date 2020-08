Hvis talkshowet 'The Ellen Degeneres Show' skulle have nyt navn, ville 'Alle hader Ellen' ikke være nogen dårlig idé.

Siden kritikken i forrige uge begyndte at hagle ned over den 62-årige talkshowværtinde, producer og skuespiller, har flere af showets producere sagt op. Sponsorer er begyndt at falde fra.

Og nu kommer der yderligere kritik fra den værst-tænkelige front: Nogle af Hollywoods største stjerner.

Således skrev skuespilleren Brad Garrett, der er bedst kendt for sin hovedrolle i showet 'Alle elsker Raymond' på twitter:

»Jeg er ked af at sige det. Men det kommer fra højeste instans. Jeg kender flere, der er blevet behandlet forfærdeligt af Ellen Degeneres. Det er et kendt faktum.«

Under dette tweet tilføjede skuespilleren Lea Thompson, der blandt andet er kendt for sin rolle som Michael J. Fox' unge mor i 'Tilbage til Fremtiden'-filmene:

»Så sandt, så sandt.«

Kritikken, der nu kommer fra over 50 nuværende og forhenværende medarbejdere, går på, at både Ellen personligt og showet som sådan har skabt et 'giftigt og fjendtligt arbejdsmiljø', hvor folk angiveligt nedgøres, chikaneres og gøres til grin.

I slutningen af sidste uge udsendte den 62-årige Hollywood-veteran en personlig video-undskyldning.

Men også denne Ellen-produktion får nu dårlige anmeldelser.

»Ellen tager intet ansvar. Og ansvaret er hendes,« siger Lea Thompson i et interview med bladet People.

Samme blad skrev i sidste uge, at Ellen Degeneres personligt overvejer helt at stoppe sit show, der efter flere års tilløb nu er ét af USAs mest succesfulde.

Under normale omstændigheder ville Ellens gode venner som Jennifer Aniston og Justin Bieber være hurtige til at støtte stjernen.

Men fra den kendis-front er stilheden ifølge CNN 'påfaldende'.

Og i sin daglige klumme skriver én af USAs førende gossip-skribenter, Roger Friedman, følgende:

»Hvis Aniston, Bieber og Travolta falder fra, så er Ellen færdig.