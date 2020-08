Corona-krisen har sendt den amerikanske filmindustri ned i et sort hul. Og nu flygter stjernerne fra Hollywood.

Kim Kardashian og Kanye West tilbringer mere og mere tid på deres kæmperanch i bjergstaten, Wyoming. Actionstjernen Chris Hemsworth er flyttet hjem til Australien. Ryan Reynolds her fundet sit faste hjem i den øde, nordlige del af staten New York. Og Nicole Kidman og hendes mand, Keith Urban har sat deres L.A.-hus til salg og fremover vil de dele deres tid imellem Nashville og deres fælles hjemland, Australien.

»Jeg føler mig ikke længere helt sikker på gaden i Los Angeles.«

Sådan bemærkede realitystjernen Kim Kardashian i et nyt interview med bladet People Magazine.

De hjemløse 'bor' centralt i Los Angeles. Her på hjørnet af Hollywood blvd og Labrea blvd.

Én af L.A.'s 66.000 hjemeløse sover foran en Starbucks.

Og i et nyligt læserbrev i avisen L.A. Times kunne man fornylig læse:

'De hjemløse slår deres telte op lige uden for filmstudiernes marmorpladser. Og på Hollywoods Walk of Fame, der før vrimlede med købestærke turister, skal man nu zigzagge for ikke at træde på brugte kanyler og nogle gange menneske-afføring. Det virker post-apokalyptisk.'

Én af filmbyens trofaste indbyggere, 'Hulk'-skuespilleren Lou Ferrigno har sammen med konen også pakket deres ejendele for at flytte til en lille by to timers kørsel fra L.A..

»Vi tog vores beslutning, en morgen, hvor vi blev vækket af larm udefra. På den anden side af gaden i vores før så sikre nabolag i Santa Monica sad bevæbnede bandemedlemmer på genboens stakit. Vi sagde, at vi ville ringe til politiet. Og de grinte bare,« fortæller Lou Ferrigno til L.A. Times.

Nicole Kidman og Keith Urban.

Staten Californien udgør samlet verdens fjerde største økonomi. Og her bidrager filmbranchen årligt med 350 milliarder kroner og cirka 2,5 millioner job.

Men en løbsk coronaepidemi, der hver dag kræver over 1.000 amerikanske liv, har gjort filmbranchen til en skygge af sig selv.

Samtidig gør voldelige demonstrationer og hærvært ifølge republikanske politikere sagerne værre.

Og ifølge L.A. Times slår filmbyen lige nu en tragisk rekord med cirka 66.000 hjemløse.

Chris Hemsworth og hans spanske kone Elsa Pataky er flyttet til australien.

I et interview med mediet The Daily Beast fortæller flyttemanden Joe Wilson, at hans business er den eneste, der lige nu blomstrer i Los Angeles.

'Alle vil ud. Og når flytte-boomet er overstået og jeg har tjent mine gode penge, så flytter jeg også familien til Nashville,« siger Wilson.

Andre stjerner, der har forladt den synkende skude, Los Angeles:

SANDA BULLOCK: Har købt huse i Georgia og Lousiana (New Orleans)

Sandra Bullock deler sin private tid imellem Georgia og Louisiana (New Orleans).

JOHN GOODMAN: Bor fast i New Orleans (Louisiana)

John Goodman bor i New Orleans - langt fra Hollywood.

DEMI MOORE: Tilbringer det meste af sin tid i staten Idaho

Selvom de forlængst er blevet skilt, tilbringer både Demi Moore og hendes eks-mand Bruce Willis (og deres børn) meget til i staten Idaho, hvor de har flere hjem.

JOHN TRAVOLTA: Forlod L.A. til fordel for Florida

John Travolta bor fast i Florida.

MATTHEW McCONAUGHEY: Bor i hjemstaten Texas, Nogle siger, at skuespilleren vil stille op til guvernørvalget

Matthew McConaughey.

TOM HANKS & RITA WILSON: Ægteparret opnåede fornyligt græsk statsborgerskab.

Tom Hanks og hans kone Rita Wilson har opnået græsk statsborgerskab.

JEFF DANIELS: Er forlængst flyttet hjem til barndomsbyen Chelsea i staten Michigan