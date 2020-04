Under coronakrisen gør superstjerner som Madonna, Ellen Degeneres og Gal Gadot deres bedste for at virke både medfølende og medmenneskelige. Resultatet er katastrofalt.

Således råbte titusinder af Twitter-brugere 'malplaceret' i munden på hinanden, da Madonna udsendte sin seneste tweet, der vist nok skulle vise, at den 61-årige 'Material Girl' er ligesom alle os andre.

I et marmorbadekar fyldt med rosenblade og blødt vand sukkede Madonna således: »Covid-19 er ligeglad med, hvor rig du er. Coronakrisen er ens for alle.«

Men mens 22 millioner amerikanere har mistet jobbet, og knap 150.000 på verdensplan er døde med covid-19, kunne det være svært at føle alt for meget for superstjernen, der i sin luksuriøse isolation stadig er god for det, der svarer til seks milliarder kroner.

Og hurtigere bankede det medfølende hjerte heller ikke, da vi via Instagram fik indblik i film- og musikstjernen Jennifer Lopez' ubelejlige hverdag.

Med farvestrålende udsigt til både swimmingpool, luksuspalæ og gigantisk, velplejet græsplæne, fortalte 'J Lo' om sin 'svære isolation'.

Men i stedet for at vække den sædvanlige hyggerespons lød kommentarerne på det sociale netværk: 'Jeg hader dig' og 'du skulle skamme dig over at udstille din rigdom'.

Under tidligere kriser som terrorangrebet i 2001 og diverse orkankatastrofer har stjernernes ord og tilstedeværelse ofte virket som trøst og en velkommen distraktion. Men denne gang er det anderledes.

Især i USA har coronakrisen afdækket de afgrundsdybe forskelle på rig og fattig. Og derfor virker det mere provokerende end lægende, når en af verdens rigeste mænd, film- og musikproducer David Geffen, sender et dronekamera op i luften over sin luksusyacht, der er større end mange af de boligkomplekser, hvor coronasyge newyorkere i dag kæmpe for livet.

»Det her er svært for os alle,« lyder det på David Geffens Instagram-voiceover, mens donekameraet driver henover alle otte etager på milliardærens megayacht.

For 'Wonder Woman'-stjernen Gal Gadot gik det helle ikke meget bedre, da hun som én af de første superstjerner brugte Instagram til at henvende sig til sine fans.

'We are all in this together', lød det først fra den israelsk-amerikanske filmstjerne, hvorefter hun sammen med andre superstjerner som Elton John sang John Lennons 'Imagine', hvori det blandt andet lyder: 'Forestil dig en verden uden materielle goder'. Et budskab, der kan være svært at greje, når stjernerne krydrer deres 'ydmyge' besked med højt opløselig udsigt til deres ufattelige rigdom.

»Denne krise er anderledes end noget andet. Denne gang er det det hårdtarbejdende sundhedsvæsen og samfundets lavest betalte, der holder hjulene i gang. Og derfor virker stjernerne for første gang ikke bare malplacerede og trivielle, men også komplet overflødige.«

Sådan lød det i sidste weekend i en leder i avisen New York Times.

Og selv om han selv er rig som få, så var rocksanger John Mayer hurtig til at sende denne bøn via Twitter til sine medstjerner: 'Shut the fuck up'.

Men det er lettere sagt end gjort.

Således viste førstedatter Ivanka Trump alle sine Instagram-følgere, hvordan man bedst vasker hænder med en vaskeægte Aesop-håndsæbe til 300 kroner pr. styk. Og talkshowværtinden Ellen Degeneres lukkede seerne ind i sit luksuspalæ i Los Angeles, hvorfra hun iført designer-sweatpants, T-shirt og løbesko til 2.500 kroner telefon-interviewede andre superstjerner som Julia Roberts, Pharrell Williams ​og Brad Pitt.

»Det her er ligesom at være i fængsel,« sukkede Degeneres, mens hun skuede ud over sin fodboldbane-store baghave med svømmebassin og palmetræer.

'Det er nye tider,' skriver avisen Los Angeles Times og uddyber:

'Den eneste løsning på coronakrisen er mådehold og indsigt. Og set i det lys virker selv de største stjerner ligegyldige og måske ligefrem kedelige. De virkelige nutidige stjerner er videnskabsmænd og kvinder som Det Hvide Hus-eksperterne Anthony Fauci og Deborah Birx.'