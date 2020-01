Kobe Bryant mistede søndag livet i et helikopterstyrt nær sin gamle hjemmebane, hvor grammyshowet afholdes.

Grammyuddelingen blev natten til mandag dansk tid indledt med en hyldest til basketball-legenden Kobe Bryant, der søndag mistede livet i en ulykke.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Prisuddelingen afholdes på Stables Center i Los Angeles, som var Kobe Bryants tidligere hjemmebane.

Ikke langt herfra styrtede en helikopter ned få timer før showet, hvilket kostede 41-årige Kobe Bryant, hans 13-årige datter Gianna og syv andre mennesker livet.

- I aften er for Kobe, sagde popstjernen Lizzo, da hun gik på scenen for at åbne grammyshowet med sangene "Cuz I Love You" og "Truth Hurt" til stående bifald fra salen.

Sangerinden Alicia Keys, der er årets grammyvært, indledte derefter showet med endnu en hyldest til den afdøde basketballstjerne.

- Vi føler alle en stor sorg lige nu, fordi Los Angeles, USA og hele verden tidligere i dag mistede en helt, sagde hun.

- Vi står bogstaveligt talt her, knuste, i det hus, som Kobe Bryant byggede, fortsatte hun med henvisning til, at showet blev afholdt på Bryants tidligere hjemmebane.

Kobe Bryant spillede i to årtier for holdet Los Angeles Lakers, som hører til på Staples Center.

Efterfølgende fik hun selskab af bandet Boyz II Men på scenen. Sammen opførte de en a capella version af sangen "It's So Hard to Say Goodbye", som var dedikeret til Bryant.

/ritzau/