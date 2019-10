'Hvis du er i evakueringszonen, så få fingeren ud.'

Sådan lyder udmeldingen fra Hollywood-stjernen Arnold Schwarzenegger, der mandag måtte flygte fra hus og hjem på grund af de voldsomme brande, der hærger Californien i øjeblikket.

Den 72-årige skuespiller bor i den sydlige del af staten, hvor omkring 25.000 mennesker er blevet evakueret.

Mandag brød en brand ud ved området omkring The Getty Center i Los Angeles, og det er den brand, som har fået den tidligere guvernør til at flygte for sit liv.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019

'Vi evakuerede klokken 3.30 i morges. Hvis du er i evakueringszonen, så få fingeren ud. Kom væk,' skriver han i et opslag på Twitter.

'Lige nu er jeg taknemmelig for de bedste brandmænd i verden. De er de sande helte, som løber mod faren for at beskytte deres medborgere i Californien,' fortsætter han.

Branden nær The Getty Center brød ud kort efter klokken 1.30 lokal tid mandag. Derefter spredte den sig med lynets hast mod sydvest.

Flere borgere i rigmandsnabolaget Brentwood i LA, hvor adskillige kendisser har hjemme, har derfor været nødsaget til at evakuere. Deriblandt basketballstjernen LeBron James, som på Twitter skriver følgende:

'For pokker, disse LA-brande er ingen joke. Jeg blev nødt til at evakuere mit hus, og jeg kører nu rundt med min familie for at finde et sted at være. Det er ikke lykkedes endnu.'

Getty-branden er blot den seneste naturbrand, der raserer i den amerikanske delstat.

Især Kincade-branden, der brød ud på vestkysten i sidste uge, har voldt store problemer og medført, at omkring 180.000 borgere har skullet evakuere.

Omkring 3.000 brandfolk er sat ind for at stoppe brandene rundt omkring i Californien, men arbejdet besværliggøres af kraftige vinde. Til CBS News siger brandvæsenet, at det kan tage 'uger, hvis ikke måneder' at slukke brandene helt.