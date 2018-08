En række store stjerner synger til souldronningens begravelse, hvor hendes rødder i gospelmusikken hyldes.

Detroit. En sand perlerække af musikere skal synge i forbindelse med Aretha Franklins begravelse 31. august i Detroit.

Blandt de mest prominente navne er Stevie Wonder, Faith Hill og Chaka Khan.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der har fået listen af souldronningens mangeårige manager Gwendolyn Quinn.

Også Jennifer Hudson, Fantasia, Shirley Caesar, Ron Isley, Yolanda Adams og Franklins egen søn, Edward Franklin, vil optræde i forbindelse med begravelsen.

Detroit er den by, hvor Franklin voksede op, og gudstjenesten vil blandt andet have fokus på Franklins musikalske udgangspunkt - gospelmusikken.

Derfor står også en række gospelmusikere klar blandt andre Marvin Sapp, the Clark Sisters og Vanessa Bell Armstrong.

Offentligheden får en sidste mulighed for at tage afsked med Franklin 28. og 29. august på Charles H. Wright Museum for Afroamerikansk Historie.

Selve begravelsen bliver en privat begivenhed for familie og venner.

Den ikoniske sangerinde vil blive stedt til hvile ved siden af sin far, præsten C.L. Franklin, sine to søstre, Carolyn og Erma Franklin, sin bror, Cecil Franklin, og nevøen Thomas Garrett.

Begravelsen kommer til afslutte en hel uge, hvor Franklin mindes på forskellig vis.

Aretha Franklin blev 76 år.

Hun døde i sit hjem i Detroit efter længere tids sygdom. Hun led af kræft i bugspytkirtlen.

