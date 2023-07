Fremtiden så lys ud for det unge geni, der hev priserne ned fra hylderne.

Men nu har den 34-årige stjerneinstruktør Xavier Dolan trukket stikket som filminstruktør.

Og grunden? Den er faktisk for en gangs skyld helt befriende og ærlig.

I et interview med den spanske avis El Pais, fortæller Xavier Dolan nemlig, at han ikke gider lave film, fordi ingen gider se dem.

»Jeg har ikke længere lysten eller styrken til at forpligte mig til et projekt, der varer to år, og som nærmest ingen ender med at blive set. Jeg lægger for stor lidenskab i det i forhold til alle de skuffelser. Det får mig til at tænke, at jeg er dårlig til at lave film, og det ved jeg, jeg ikke er,« fortæller han og tilføjer:

»Jeg ved slet ikke, hvad pointen i at fortælle historier er, når alt rundt om os braser sammen. Kunsten er nytteløs, og det er spild af tid at bruge tid på at lave film. Jeg vil være sammen med mine venner og min familie, jeg vil lave reklamefilm og spare op til at bygge mig et hus på landet en dag. Jeg har bare lyst til at leve et andet liv.«

Xavier Dolan er blandt andet kendt for at have lavet filmene ' I Killed My Mother' fra 2009 og ' Mommy' fra 2014, der fik blændende ros.

Hvis man ikke kender hans film, så har han også stået for at instruere Adeles musikvideoer' Hello' og ' Easy on Me'.