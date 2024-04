Den britiske forfatter Sophie Kinsella er ramt af en aggresiv form for kræft i hjernen.

Det oplyser hun i et opslag på Facebook.

Den 54-årige forfatter der er bedst kendt for bogserien 'Shopaholic' er i behandling for kræftsygdommen, og bliver blandt andet behandlet med kemoterapi, lyder det i opslaget.

Hun blev diagnosticeret med sygdommen tilbage i 2022, lyder det i opslaget.

»Jeg har ikke delt det tidligere, fordi jeg ville være sikker på, at mine børn havde mulighed for at høre og bearbejde nyhederne privat og vænne sig til vores 'nye normal',« skriver hun.

Forfatteren, med det borgerlige navn Madeleine Sophie Wickham, oplyser, at hun har det godt, selvom hun »bliver meget træt, og min hukommelse er endnu værre end den var i forvejen,« som det lyder i opslaget.

Opdateres...