Den amerikanske præsidentkandidat Pete Buttigieg vakte opsigt, da han medbragte selveste Kevin Costner til tirsdagens primærvalg i New Hampshire.

Men den 38-årige krigsveteran og eks-borgmester er den eneste, som fylder valgbussen med star-power.

Således er valgkampens ældste kandidat, 78-årige Bernie Sanders, omgivet af superstjerner som Danny DeVito, Ariana Grande, Cardi B, Jack Nicholson og USAs nyeste sangstjerne Lizzo. Og vi ved alle, at både Kanye West og rap-rocker Kid Rock er ret vilde med præsident Donald Trump.

'USA elsker kendisser. Og mange vælger lader sig imponere, hvis du som politiker støttes af en af deres idoler.'

Michael Moore støtter Sanders. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Michael Moore støtter Sanders. Foto: JIM WATSON - AFP

Sådan skriver David Fricke fra bladet Rolling Stone.

Men det er ikke altid at stjernedrys omsættes til stemmer ved præsidentvalget.

Således støttede både musik- og filmbranchen Donald Trumps modkandidat Hillary Clinton, da de to i 2016 kæmpede om præsidentjobbet. Donald Trump havde dengang kun C-stjerner som Jon Voigt og Ted Nugent på sin side. Og alligevel vandt den forhenværende realitystjerne som bekendt valget.

Her er en oversigt over de aktuelle præsidentkandidater og deres stjernestøtter.

Ariana Grande og hendes politiske idol Bernie Sanders Foto: Instagram Vis mere Ariana Grande og hendes politiske idol Bernie Sanders Foto: Instagram

BERNIE SANDERS:

Cardi B, Michael Moore, Vampire Weekend, Mark Ruffalo, Jack Nicholson, Susan Sarandon, Arianna Grande, Lizzo, Danny Glover.

»Du er min kandidat. Jeg elsker dig. Og tak fordi du kom til min koncert. Det gjorde min aften endnu bedre. Feel the Bern,« skrev Ariana Grande på twitter.

Joe Biden. Foto: CJ GUNTHER - EPA Vis mere Joe Biden. Foto: CJ GUNTHER - EPA

JOE BIDEN:

Rob Reiner, George R.R. Martin (forfatter af 'Ringenes Herre'), Tom Hanks og Rita Wilson (Hanks kone)

»Joe Biden er det bedste bud. Han var solid som vicepræsident. Han vil være en solid præsident,« siger Tom Hanks i et interview med bladet Rolling Stone.

Pete Buttigieg og Kevin Costner. Foto: WIN MCNAMEE - AFP Vis mere Pete Buttigieg og Kevin Costner. Foto: WIN MCNAMEE - AFP

PETE BUTTIGIEG:

Michael J Fox, Sharon Stone, Seth MacFarlane, Gwyneth Paltrow,, Alan Cumming, George Takei. og Kevin Costner.

»Men Pete Buttigieg har en klarhed i sit budskab. En klarhed, jeg ikke har hørt længe,« siger Kevin Costner til CNN.

Chrissy Teigen og hendes and John Legend.. Foto: VALERIE MACON - AFP Vis mere Chrissy Teigen og hendes and John Legend.. Foto: VALERIE MACON - AFP

ELIZABETH WARREN:

Melissa Etheridge, Chrissy Teigen, Scarlett Johansson, Rosie O’Donnell, Martin Sheen og John Legend

»Jeg glæder mig til 'Præsident Warren'. Et rigtigt menneske i Det Hvide Hus,« skrev modellen Chrissy Teigen på twitter.

John Mellencamp. Foto: ANGELA WEISS - AFP Vis mere John Mellencamp. Foto: ANGELA WEISS - AFP

MICHAEL BLOOMBERG:

Ted Danson, Judge Judy og John Mellencamp.

»Der står for meget på spil. Vi bliver nødt til at satse på den kandidat, der kan kan tage kampen direkte til Trump. Derfor gav jeg Bloomberg lov til at bruge min sang 'Small Town'. Som præsident vil han kunne få USA tilbage på rette spor.«

Dave Chappelle. Foto: ALEX EDELMAN - AFP Vis mere Dave Chappelle. Foto: ALEX EDELMAN - AFP

ANDREW YANG:

Elon musk (opfinder) og Dave Chappelle (komiker).

»Andrew Yang er min kandidat,« siger Dave Chappelle til Rolling Stone.'

Jane Lynch. Foto: KYLE GRILLOT - AFP Vis mere Jane Lynch. Foto: KYLE GRILLOT - AFP

AMY KLOBUCHAR:

Jane Lynch (Glee), eks Disney-chef Jeffrey Katzenberg og Teri Hatcher (skuespillerinde).

»Hun er ægte,« siger Jane Lynch.

Præsident Donald Trump får besøg af Kanye West i det ovale kontor. Foto: SEBASTIAN SMITH - AFP Vis mere Præsident Donald Trump får besøg af Kanye West i det ovale kontor. Foto: SEBASTIAN SMITH - AFP

DONALD TRUMP:

Jon Voight, Ted Nugent, Kid Rock og Kanye West.

»Da jeg var lille drømte jeg om supermænd. Trump er min supermand.«