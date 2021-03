Den amerikanske 'Hænderne fulde'-skuespillerinde Lori Loughlin glæder sig til at komme videre med sit liv.

Men ikke alting går efter planen.

Onsdag d. 17 marts havde streamingkanalen Netflix premiere på dokumentarfilmen 'Operation Varsity Blues – The College Admission Scandal'. Og forinden premieren, har Lori Loughlin givet udtryk for, at den oplevelse og den uundgåelige medieomtale kommer til at rippe op i gamle sår.

»Lori glæder sig bare til at komme videre med sit liv. Hun glæder sig til den dag, hvor folk begynder at tale om noget andet.«

Lori Loughlin er bekymret for den kommende dokumentarfilm om collegeskandalen. Foto: NINA PROMMER - EPA

Sådan fortæller Lori Loughlins presseagent til bladet People Magazine.

Og 'den dag' kommer måske til at lade vente på sig.

Forrige år var Lori Loughlin en af de kendte filmstjerneforældre, der blev fundet skyldige i at snyde for at få deres børn optaget på prestigefyldte universiteter.

Sammen med sin mand, Mossimo Giannulli, bestak Lori Loughlin for fire år siden en mellemmand for få døtrene Olivia og Bella på henholdsvis 21 og 22 år optaget på den prestigefyldte skole Southern University.

Lori Loughlin flankeret af sine to døtre Olivia Jade Gianulli (tv) og Isabella Gianulli (th). Foto: NINA PROMMER - EPA

Og i Netflix' kommende dokumentarfilm går en dybdeborende journalistgruppe bagom skandalen. Og filmen har allerede fået stor omtale i USA.

Både Lori Loughlin og hendes mand blev fundet skyldige.

Lori Loughlin, der stadig er bedst kendt for sin rolle som Aunt Becky i tv-komedien 'Hænderne fulde', afsonede knap to måneders fængsel. Og hun har betalt en bøde på knap en million kroner.

Ægtemanden Mossimo Giannulli blev idømt en bøde på knap to millioner kroner. Og lige nu er han ved at være færdig med en fem måneders fængselsstraf.

Lori Loughlin og hendes ægtemand Mossimo Giannulli . Foto: JOSEPH PREZIOSO

Til bladet People Magazine fortæller Lori Loughlins agent, at hun glæder sig til komme videre.

Og den 56-årige skuespillerinde er angiveligt blevet tilbudt flere nye roller.

Men hun kan ikke komme videre, før collegeskandalen ligger bag dem.