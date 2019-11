Det hele var overstået på ganske få minutter, da ukendte personer mandag formåede at begå et opsigtsvækkende museumskup og slippe af sted med uvurderlige genstande.

Overvågningsbilleder er efterfølgende blevet frigivet, og de viser, hvordan gerningsmændene målrettet - og bevæbnet med økser - gik på jagt efter skatte.

Klokken var 04:59, da alarmen på museet Grünes Gewölbe (Den Grønne Hvælving, red.) i den tyske by Dresden gik.

På overvågningsbilleder kunne sikkerhedsvagterne se på, mens tyvene fjernede en del af et jerngitter foran et vindue i museets stueetage og efterfølgende smadrede glasset.

Her ses nogle af de genstande, der blev stjålet fra museet. Foto: Polizei Sachsen Vis mere Her ses nogle af de genstande, der blev stjålet fra museet. Foto: Polizei Sachsen

Efter at være kommet gennem vinduet, gik de målrettet hen til flere glasmontre, som de knuste ved hjælp af slag fra en økse.

De sikkerhedsvagter, der fulgte med på overvågningsbillederne, kontaktede med det samme politiet - men de kunne ikke selv stille noget op, da de var ubevæbnede, skriver CNN.

Da politiet ankom til stedet kort efter, var tyvene forduftet.

Efterfølgende er det kommet frem, at det lykkedes tyvene at slippe af sted med tre uvurderlige og ædelstensbesatte smykkesæt fra 1700-tallet fra den del af museet, hvor skattekammeret tilhørende August den 2. af Polen - kendt som August den Stærke - er udstillet.

Foto: FILIP SINGER Vis mere Foto: FILIP SINGER

De tre sæt udgøres af flere dele, og i alt menes mere end 100 genstande, der blandt andet består af diamanter, rubiner og smagrader, at være blevet stjålet.

»Vi taler her om genstande af uvurderlig kulturel værdi,« fortalte museumsdirektør Dirk Syndram på en pressekonference mandag.

Det frygtes, at tyvene kan finde på at skille samlingen ad og forsøge at smelte genstandene om, da de er så unikke, at de nemt vil blive genkendt, hvis gerningsmændene forsøger at sælge dem på det sorte marked.

Gerningsmændene er endnu ikke fundet. Ifølge politiet er det sandsynligt, at der er tale om flere gerningspersoner end de to, der kan ses på overvågningsbillederne.