Abu Bakr al-Baghdadi, lederen for Islamisk Stat, dræbte sig selv under en amerikansk militæroperation.

Nu skriver flere medier, at den militære alliance Syriens Demokratiske Styrker måtte stjæle terrororganisationens leders undertøj for at identificere ham.

Seniorkonsulent for SDF, Polat Can, oplyste på Twitter mandag, hvordan man fandt frem til al-Baghdadi.

»Vores egen kilde, der var i stand til at nå frem til al-Baghdadi, fandt al-Baghdadis undertøj, som der blev foretaget DNA-test på, for at sikre, at det var al-Baghdadi,« skriver han.

Ifølge Can har SDF samarbejdet med CIA om at spore al-Baghdadi siden 15. maj. Man fandt ud af, at han var ved at tage til Jarablus, inden man søsatte aktionen i det norvestlige Syrien.

Det skriver blandt andet BBC og Al-Jazeera.

Terrorlederen var iført et bombebælte om livet, som han udløste, efter han var kravlet ind i en tunnel uden udgang. Han tog samtidig livet af tre børn, som han havde med sig.

»Den bølle, der så hårdt forsøgte at intimidere andre, tilbragte sine sidste øjeblikke i stor frygt, i total panik og rædsel,« sagde den amerikanske præsident Donald Trump.

Baghdadi udråbte i 2014 et kalifat i store dele af Irak og Syrien. Islamistiske krigere havde under lynoperationer fordrevet de officielle styrker i Irak og Syrien. IS etablerede en hovedstad i byen Raqqa i det vestlige Syrien.

Trump takker Rusland, Tyrkiet og syriske kurdere for at have bidraget til operationen, hvor det lykkedes at få ram på Baghdadi.

»Han døde som en kujon. Verden er i dag et mere sikkert sted,« sagde han.

Ifølge Trump tog det de amerikanske soldater to timer at gennemføre operationen. Der deltog otte helikoptere i angrebet.