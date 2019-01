Moralen er lige så enkel, som den er nedslående: 'Stol aldrig på dine venner'.

I en lille californiske by Vacaville i nærheden af Sacramento var en lokal mand ved at løbe tør for penge.

Med krydsede fingre brugte han derfor sine sidste 30 dollar på et skrabelod.

Og imod alle odds stod manden pludselig med en ufattelig gevinst på 10.000 dollar - 65.000 danske kroner.

Det skriver lokalavisen Sacramento Bee.

I sin euforiske glæde delte den nyrige mand de gode nyheder med sin 35-årige bofælle, Adul Saosongyang.

Men det skulle han aldrig have gjort.

Mens manden, der ikke ønsker at få sit navn i avisen, sov sin brandert ud og drømte om alle de rare penge, byttede bofællen nemlig det værdifulde skrabelod ud med ét tilsvarende - uden gevinst.

Og da historiens helt så dagen efter mødte op for at indløse sin gevinst, fik han ikke en cent.

I hast henvendte lotterivinderen, der nu med god grund mistænkte bofællen, sig til politiet. Og da Adul Saosongyang få timer senere mødte op for at få fingre i gevinsten, fik han én god og én dårlig nyhed:

Den gode nyhed var, at gevinsten ikke var på 10 tusinde dollar, men 10 MILLIONER dollar - 65 millioner kroner. Den dårlige nyhed var, at han var anholdt.

Når gevinsten er af den helt store størrelsesorden, undersøger lotterikommissionen alle detaljer. Og i samarbejde med politiet, der nu også arbejdede på sagen, fandt man hurtigt ud af, at gevinsten tilhørte den anonyme mand og ikke hans bofælle Adul Saosongyang.

Blandt andet studerede politiet video fra et overvågningskamera, hvor den retmæssige vinder havde købt skrabeloddet.

Ifølge avisen Sacramento Bee har den retmæssige vinder endnu ikke modtaget sin gevinst. Men det er kun et spørgsmål om tid. Og politiet i Vacaville overvejer nu, præcis hvad de skal sigte lotterityven for.