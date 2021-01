Den kvinde, der stjal Nancy Pelosis pc under urolighederne i Kongressen i Washington, har meldt sig selv til politiet.

Det skriver The New York Times.

Nancy Pelosi er formand for Repræsentanternes Hus og en af den afgående præsident Trumps største kritikere.

Efter angrebet på regeringsbygningen i Washington efterlyste FBI en yngre kvinde, som var mistænkt for at have stjålet top-demokratens computer.

Den angivelige tyvs kæreste udtalte i den forbindelse til amerikanske medier, at hun havde planer om at sælge pc'en til den russiske efterretningstjeneste.