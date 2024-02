Gemt bag masker og bevæbnet med et reb og en bil formår en gruppe tyve at stjæle en hæveautomat fra en tankstation på få minutter

Der er ikke meget elegance a la Olsenbanden over den nye og mere aggressive tendens blandt de kriminelle i USA. I videoen kan du se, hvordan de i stedet gør brug af voldsomt hærværk for at begå deres kup.

Se videoen ovenfor: