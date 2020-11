240 'uerstattelige' bøger er vendt tilbage til de rette ejere, tre år efter de blev stjålet. Det drejer sig blandt andet om bøger af Isaac Newton og Galileo.

Bøgerne har en værdi af godt 21 millioner kroner, og de blev stjålet fra et varehus i det sydvestlige London i 2017. Det skriver Sky News.

De var egentlig på vej til et auktion i Las Vegas, USA, da de forsvandt, men de blev fundet begravet i Rumænien tidligere i år.

Politiet fra London tog til Bukarest for at identificere bøgerne i oktober, og nu er de tilbage hos ejerne.

240 stk. bøger til en værdi af 21 millioner kroner blev stålet i England, Foto: Met Police

Fire af de 240 bøger savnes stadigvæk. 83 af værkerne er blevet beskadiget, mens de har været væk.

Italieneren Alessandro Riquier er en af ejerne, og han siger:

»Efter tre et halvt år får denne forfærdelige historie en meget lykkelig slutning. Jeg tog til Bukarest fuld af håb. Jeg var meget begejstret, og det var en stor glæde endelig at se mine bøger igen. Alle var i god stand.«

En anden af ejerne, italieneren Natalina Bado, sagde:

»At se og røre ved bøgerne tre et halvt år efter tyveriet var en sand glæde.«

Politifolk i London har i tre år arbejdet sammen med det politiet i Rumænien, Italiens Carabinieri, Europol og Eurojust for at spore de stjålne bøger.

Politifolk fra London og ejere af nogle af bøgerne i Rumæniens Nationale Bibliotek. Foto: Met Police

De blev alle transporteret til Rumænien af et organiseret tyverinetværk, som alle kom fra Rumænien.

12 mænd blev fængslet i England i oktober for at have orkestreret tyverierne forskellige steder i England.