»Hvad sker der, hvis han stiller op?«

Spørgsmålet bliver stillet af den kendte republikanske konsulent og tidligere medlem af det republikanske parti, Rick Wilson, i et længere indlæg på Twitter.

Manden, han henviser til, er den forhenværende tv-vært på den konservative kanal, Fox News, Tucker Carlson.

En mand, der efter Wilsons mening har en popularitet, som kan udgøre en alvorlig trussel for Donald Trump i kampen om at blive USAs næste præsident.

Donald Trump har allerede tilkendegivet, at han går efter at vende tilbage til Det Hvide Hus. (Arkivfoto) Foto: Gerald Herbert

»Hvad sker der, hvis han stiller op? Han er rig nok. Han er polariserende, forfærdelig og fuldstændig amoralsk … kort sagt bedre end Ron DeSantis (guvernør i Florida, red.) for basen,« skriver Wilson.

Tucker Carlson var indtil for nylig en højt profileret og kontroversiel vært på Fox News. Pludselig og som lyn fra en klar himmel fik han sparket. Tilsyneladende uden forklaring.

Fyringen kom dog, kort efter at Fox indgik forlig med stemmemaskine-virksomheden Dominion Voting System i en injuriesag om påstået valgsvindel.

Ifølge Wilson er Carlson – hvis han stiller op – den eneste republikaner, der for alvor kan true Trumps nominering som partiets kandidat.

9/ What if he runs? He's rich enough. He'd instantly have an online fundraising juggernaut second only to Trump, and perhaps surpassing him. He's polarizing, terrible, and utterly amoral...in short, better than Ron DeSantis for the base.



»Jeg vil argumentere for, at han er den eneste republikaner, som udgør en betydelig fare for Donald Trump i et primærvalg,« tilføjer Rick Wilson.

Den republikanske konsulent har været strateg for flere fremtrædende politikere, blandt dem præsident George H.W. Bush. Han var også involveret i The Lincoln Project – en gruppe moderate republikanere, som arbejdede mod Trumps genvalg i 2020, skriver Dagbladet.

Endnu har Tucker Carlson ikke sagt noget som helst om, at han går efter Det Hvide Hus, men Wilson ser hans potentiale:

Og han er ikke den eneste, der kan se Tucker Carlson som mulig præsidentkandidat.

»Hvis Tucker beslutter sig for at stille op som præsidentkandidat, vil han umiddelbart blive en trussel for Trump og resten af feltet,« siger en anden republikansk strateg, John Feehery, til Newsweek.