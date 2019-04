Stilladsfirmaet, som har arbejdet på taget af Notre-Dame, fortæller nu, at nogle af håndværkerne har røget cigaretter, mens de arbejdede.

Men firmaet afviser, at rygningen startede branden i katedralen.

»Vi fordømmer handlingen. Men branden startede inde i bygningen, så for firmaet er det ikke en bekymring,« siger talsmand for firmaet, Marc Eskenazi.

De franske myndigheder fastslår dog, at de ikke udelukker hypoteser om brandens opståen, og at efterforskerne fortsat undersøger alle muligheder, skriver Reuters.

En talsmand fra stilladsfirmet 'Le bras Feres' har fortalt, at nogle af arbejderne fra firmaets europæiske enhed har informeret det franske politi om, at de »somme tider« røg på stilladset, selvom der er et rygeforbud på stedet.

Den franske avis Canard Enchaine skrev efter branden, at politiet havde fundet syv efterladte cigaretskod i den nedbrændte katedral.

»Det er sandt,« bekræfter en kilde tæt på efterforskningen, som ikke ønsker at komme med yderligere kommentarer.

Eskenazi fra stilladsfirmaet siger, at det er umuligt at starte en brand med et cigaretskod, og han undrer sig over, hvordan at det har været muligt at finde cigaretskoder på stedet.

»Hvis skodderne har overlevet den store brand, så ved jeg ikke, hvilket materiale de er lavet af,« siger Marc Eskenazi.

Firmaet Europe Echaffaudage udelukkede ellers, at branden kunne være startet på grund af problemer med elektriciteten i liftene på stedet. Elektriciteten løb gennem katedralens tag, som blev lavet i 2012, da man installerede elektriske motorer for at få lyd på tårnets klokker. Men kirkens administration afviser, at sikkerhedsforanstaltningerne ikke blev respekteret.

»Intet blev gjort uden tilladelse fra staten. Der var ingen ledninger, som hang, og alting var korrekt installeret,« siger Notre-Dame talsmand, Andre Finot.

Præsident Emmanuel Macron har lovet den franske befolkning, at Notre-Dame vil blive genopbygget indenfor de næste fem år.