Lørdag blev det danske ferieparadis Kreta og andre dele af Grækenland ramt af et voldsomt uvejr.

En mand er fundet død, og et større antal mennesker er savnet på den græske ø Kreta.

Jonas Jørgensen er på sin første tur til Kreta og oplevede det voldsomme stormvejr på første parket.

»Det var som et splitsekund. Regnen kom pludseligt, og der var meget vand på vejene,« fortalte han i går til B.T. og understregede, at det »blæste virkelig meget,« og at bølgerne blev markant højere.

»Vi er blevet advaret af receptionen om at tage ud foreløbigt, så nu befinder vi os på hotellet,« fortæller han.

Søndag morgen fortæller han, at han er vågnet op til en vejrsituation, som er mere eller mindre normal.

»Lige nu er vejret faktisk okay her. Det blæser dog stadig en del. Der skulle ifølge vejrudsigten komme noget tung regn senere, men det kommer nok pludseligt ligesom i går,« skriver Jonas i en sms til B.T.

B.T. har også været i kontakt med Zeleste Mogensen, som også er på ferie. Hun har ligesom Jonas Jørgensen befundet sig på Kreta i løbet af de seneste dage.

Hun opholdt sig på hotellet, da himlen åbnede sig over byen Heraklion. Og hun har også tjekket vejrudsigten, som igen i dag lover massivt uvejr.

»Vi er okay hernede, her hvor vi er. Vi havde lidt strømafbrydelser i går aftes, nok på grund af blæsten. Det blæser det samme som i går, og der er stadig 'voldsomt uvejr'-advarsler på vores vejrapp. Den voldsomme regn skulle starte igen senere i dag. Så alt er det samme. Vi bevæger os fortsat ikke alt for langt væk fra hotellet.«

Her er den besked, rejseselskabet Spies, har sendt ud til deres gæster i forbindelse med det voldsomme vejr. Foto: Privat Vis mere Her er den besked, rejseselskabet Spies, har sendt ud til deres gæster i forbindelse med det voldsomme vejr. Foto: Privat

Indtil videre er en person fundet død i sin bil, mens 'et ukendt antal mennesker' er savnet på den græske ferieø.

Mindst ni køretøjer skal bjærges, efter at de er blevet opslugt af vandmasserne. Borgmesteren har kaldt situationen for »ude af kontrol« og »usædvanlig.«