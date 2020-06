Den skandaleombruste prins Andrew kan blive tvunget til at vidne i retten omkring sit forhold til den pædofile milliardær, Jeffrey Epstein.

Det kan blive resultatet af en formel skrivelse fra det amerikanske justitsministerium, der nu er blevet lækket til pressen. Og som har gjort prinsen stiktosset.

Ifølge BBC kalder juridiske repræsentanter for hertugen af York lækket fra myndighederne for ‘et ekstraordinært brud på fortrolighed.’

Det er da heller ikke godt nyt for prins Andrew, at de amerikanske myndigheder nu har forfattet en formel opfordring til den 60-årige om at lade sig afhøre i vidneskranken.

Prins Andrew trak sig i november fra sine officielle forpligtelser. Arkivfoto Foto: LINDSEY PARNABY

For prins Andrew har fået gevaldige, offentlige tæsk for sit venskab med Epstein, der hængte sig selv i fængslet i august sidste år, mens han afventede en omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige.

Det vil derfor være et utvivlsomt uvelkomment offentligt fremmøde, prinsen skal foretage, hvis han ender med at skulle fortælle om sin viden om Jeffrey Epsteins ulækre tilbøjeligheder.

Ifølge Daily Mail er prinsen rasende over lækket, hvor det hedder sig at, at den formelle begæring sker som følge af, at prinsen ikke har villet samarbejde med myndighederne.

For det er ikke korrekt, lyder det fra prinsens repræsentanter ifølge avisen.

Jeffrey Epstein var en amerikansk finansmand og tidlgere dømt for rufferi. Foto: HANDOUT

Prins Andrew ventes ifølge de britiske medier således at fremvise dokumentation for sit samarbejde med de amerikanske myndigheder som svar på kritikken.

Prinsen trak sig fra sine officielle forpligtelser i november som følge af Epstein-sagen. Det skete efter, at et tv-interview slet ikke endte, som prinsen havde håbet.

Interviewet vakte stor offentlig omtale, fordi prinsen hverken kunne forklare, hvorfor han ikke afbrød kontakten til Epstein tidligere, ligesom han heller ikke udtrykte særlig meget sympati med ofrene, heriblandt en kvinde, der hævder, at hun som 17-årig blev tvunget af Epstein til at have samleje med prins Andrew.

Dette har prins Andrew nægtet al kendskab til.