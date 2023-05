Den er i dårlig stand, utæt, skrantende og elektrisk ustabil, og der er asbest overalt.

I mange år har Big Ben og Houses of Parliament – ​​eller Palace of Westminster, som det egentlig hedder, været et varetegn for London.

Men det arkitektoniske mesterværk, der er på UNESCOs verdensarvsliste, og som over en million turister besøger hvert år, er fortsat i forfald også efter, at det i de seneste par år har været pakket ind i stilladser på grund af renoveringer.

Det skriver Dagbladet på baggrund af rapporten.

I en ny bekymrende rapport fra parlamentets kontrolkomité lyder det, at bygningen smuldrer, er utæt, asbestfyldt, og at er der en 'reel og stigende fare for, at den kan kollapse'.

Ud over utætheder og nedfaldende mursten og tagsten er der ifølge rapporten stor risiko for brand. Udvalget oplyser, at der er en 'reel og voksende fare for, at en katastrofal begivenhed vil føre til total ødelæggelse'.

Af rapporten fremgår det, at den nuværende renovering har været langsommelig og hovedsagelig består af lappeløsninger – som koster britiske skatteydere godt og vel 18 millioner kroner om ugen.

Foto: Neil Hall/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Neil Hall/EPA/Ritzau Scanpix

Udvalget raser mod mange års udsættelser og udskydelser med hensyn til bygningskompleksets fremtid. Efter mange års usikkerhed valgte parlamentarikerne i 2018 at blive enige om, at de ville rykke ud af bygningen inden for få år for at give mulighed for et storstilet renoveringsarbejde.

Men mange parlamentarikere har fået kolde fødder. De ønsker ikke at forlade det ærværdige gamle palads.

Sidste år blev udvalget, der skulle lede renoveringsprojektet, nedlagt.

Alt imens bygningen fortsætter sit forfald.

Taget lækker, de over 100 år gamle rør brister, og der falder af og til stykker af sten ned fra facader og tag. Mekanikken og det elektriske system blev sidst opgraderet i 1940erne.

Kontroludvalget vurderer, at der er så meget asbest tilbage, at omkring 300 mennesker skal bruge to et halvt år på at fjerne det. Derudover er der konstant risiko for brand.

Derfor er man nødsaget til at have brandmænd på adressen døgnet rundt, da brandalarmen er gået mindst 40 gange i løbet af de sidste par år.