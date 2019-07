Manden bag Indiens største kaffekæde er på mystisk vis forsvundet.

Siden mandag aften har ingen af de ansatte hos Coffee Day Enterprises - der er selskabet bag Café Coffee Day - kunnet få fat på deres chef, V.G. Siddhartha.

Det skriver CNN.

Politiet i Indien mener, at V.G. Siddhartha mandag forlod byen Bangalore i den sydlige del af landet og kørte til Mangalore.

Der forlod han sin bil og fortalte sin chauffør, at han ville gå sig en tur nær floden Nethrvathi.

Han bad ifølge India Today chaufføren om at vente på ham, men forretningsmanden dukkede aldrig op igen.

Chaufføren slog derefter alarm hos politiet, og mere end 200 betjente og dykkere har siden ledt efter ham på land og i vandet.

Den seneste udvikling i sagen er, at der ifølge CNN er dukket et brev op, som man mener, at V.G. Siddhartha har skrevet.

I brevet står, at den forsvundne stifter var under 'voldsomt pres' fra folk, han havde lånt penge af.

»Jeg vil gerne sige, at jeg har givet alt, hvad jeg har. Jeg er meget ked af at have skuffet de folk, der har stolet på mig,« står der i brevet.

»Jeg er alene ansvarlig for alle fejltagelser. Enhver økonomisk transaktion er mit ansvar,« skriver han videre.

Det er dog ikke endeligt verificeret, at brevet, der er dateret den 27. juli, er skrevet af V.G. Siddhartha.

»Vi er chokerede over denne udvikling, og vores tanker og bønner går til hans familie og hans elskede,« oplyser Coffee Day Enterprises i en udtalelse i sagen.

Den indiske forretningsmand stiftede Coffee Day tilbage i 1993 og åbnede den første butik i Bangalore tre år senere.

Virksomheden har siden vokset sig til at være den største kaffekæde i landet med mere end 1.700 butikker.

At stifteren af kæden er forsvundet har dog ført til, at aktien i selskabet er faldet med 20 procent.