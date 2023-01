Lyt til artiklen

Fentanyl er en decideret landeplage i USA. Det populære narkotika er 50 gange stærkere end heroin og 100 gange stærkere end morfin.

Af samme grund er det også ekstremt farligt og har alene det seneste år kostet mere end 100.000 amerikanere livet.

Men det er også en god forretning for nogen og derfor oplever grænsepolitiet i USA jævnlige forsøg på at smugle stoffet ind i landet.

Senest har en stewardesse i Texas, USA, erkendt sig skyldig i narkosmugling, skriver Fox News. Den 41-årige kvinde blev taget på fersk gerning i San Diego International Airport.

Med lidt under halvanden kilo fentanyl tapet til maven forsøgte kvinden at flytte det farlige stof mellem to stater.

Stewardessen forsøgte at udnytte den specielle sikkerhedskontrol for ansatte, men blev alligevel udtaget til en tilfældig stikprøvekontrol.

Og det var her kvinden blev snuppet. Hun skulle ikke arbejde den dag og var først ankommet med et fly fra Dallas i Texas til San Diego. Her forlod hun kortvarigt lufthavnen og skulle derefter med et nyt fly til Boston, Massachusetts. Stewardessen kan blive dømt helt op til 20 års fængsel.

Det amerikanske narkopoliti har i 2022 beslaglagt så store mængder fentanyl, at det svarer til 379 millioner dødelige doser.

Det betyder også, at der er mere end nok fentanyl til at dræbe samtlige amerikanere.

Helt ned til to milligram fentanyl svarende til en blyantspids kan være dødelig.