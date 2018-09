Hvis man er stewardesse i Kina, så skal man undgå at blive friet til, mens man er på arbejde.

Det kan en kinesisk stewardesse tale med om, da hun mistede sit job, efter kæresten friede til hende flere kilometer oppe i luften. Det skriver Fox News.

Den uheldige stewardesse og hustru-in-spe sagde ja til kærestens frieri, som desuden blev foreviget på YouTube.

Men kort efter fik hun angiveligt et brev fra sin arbejdsgiver om, at hun ikke kunne være ansat i flyselskabet One China Eastern Airlines længere.

Ifølge Fox News står der blandt andet i brevet, at hun 'negligerede passagerernes sikkerhed' og at 'det romantiske private optrin skabte oprør blandt passagererne.'

Frieriet fandt angiveligt sted cirka 30 minutter efter afgang.

»Jeg vidste virkelig ikke, at min kæreste ville fri til mig på denne flyvetur, tak fordi I var mine vidner,« siger hun angiveligt på en video, hvor man ser kvindens kæreste fri.

Fyringen af den kinesiske stewardesse har ifølge Fox News skabt debat blandt kinesere, som har adgang til sociale medier. Nogle mener, fyringen er 'umenneskelig'. Andre mener, at hun burde håndtere sit privatliv uden for arbejdstiden.