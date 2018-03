Luftfartselskabet United Airlines er kommet i stiv modvind på de sociale medier. Det sker efter at en hundehvalp døde under en flyvetur fra Houston til New York - fordi en medarbejder fra United Airlines stik imod alle regler tvang kæledyrets ejer til at placere hundens transportboks i bagageboksen over sædet.

Det skriver New York Post.

En af de andre passagerer på flyet, Maggie Gremminger, delte et billede af den afdøde hunds ejere efter landingen i LaGuardia-lufthavnen i New York - og så rullede snebolden.

'Jeg vil gerne hjælpe denne kvinde og hendes datter. De mistede deres hund på grund af en kabinemedarbejder fra United Airlines. Mit hjerte er knust,' skriver hun på Twitter.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq — MaggieGremminger (@MaggieGrem) 13. marts 2018

Hundens ejer medbragte den ifølge mediet The Points Guy i en godkendt transportboks, men ikke desto mindre insisterede kabinemedarbejderen på, at den skulle placeres i bagageboksen over sædet. Her kunne passagererne høre den 10 måneder gamle hundehvalp gø i løbet af flyveturen, men først efter landingen gik det op for dem, at den var omkommet.

Det har fået folk til at rase mod United Airline på de sociale medier.

'Der var ingen lyd, da vi landede og åbnede for hans transportboks. Der var ingen bevægelse, da hans familie kaldte på ham. Jeg holdt deres baby, mens moderen forsøgte at genoplive deres 10 måneder gamle hundehvalp,' skriver June Lara på Facebook, hvor hun slår fast, at hun aldrig vil sætte sine ben på et United Airlines-fly igen.

En konklusion som også andre når frem til efter at have hørt om luftfartsselskabets behandling af hundehvalpen.

@united @FAANews Another reason I will never ever fly or support doing business with United Airlines! #unitedsucks — J Weath (@jweatherly34) 13. marts 2018

United Airlines lægger sig fladt ned og beklager overfor hundehvalpens ejer.

»Det var en tragisk ulykke, som aldrig skulle være sket, eftersom kæledyr aldrig burde placeres i bagageboksen. Vi tager det fulde ansvar for denne tragedie og udtrykker vores dybeste kondolencer overfor familien og forpligtiger os at støtte dem. Vi vil undersøge det, der er sket, grundigt, for at forhindre, at det nogensinde sker igen,« siger en talsperson fra United Airlines til The Points Guy.

Ifølge luftfartsselskabets hjemmeside skal kæledyr transporteres i en transportboks, som kan skubbes ind under sædet foran ejermandens, hvor boksen skal forblive under hele flyrejsen.