Den afdøde krokodille-jæger Steve Irwins datter Bindi er blevet gift, kun timer før det australske forbud mod mere end fem personer kunne være til stede ved et bryllup, trådte i kraft.

Brylluppet fandt sted ved familiens Australia Zoo, men det var et bryllup som fik hårde ord med på vejen. Det kom som sagt kun timer før der trådte et forbud mod forsamlinger på mere end fem personer i kraft.

Bindi Irwin postede et billede på de sociale medier onsdag den 25. marts. Hendes ledsagende tekst sagde: »Vi har holdt en lille fest og jeg har giftet mig med min bedste ven.« Det skriver Reuters.

»Vi har planlagt denne dejlige dag i næsten et år, og vi blev nødt til at ændre på det hele, da vi ikke havde gæster til vores bryllup. Det var en meget alvorlig beslutning, men det var vigtigt at holde alle sikre,« sagde Irwin.

Vis dette opslag på Instagram March 25th 2020 We held a small ceremony and I married my best friend. There are no words to describe the amount of love and light in my heart right now. We’ve planned this beautiful day for nearly a year and had to change everything, as we didn’t have guests at our wedding. This was a very difficult decision but important to keep everyone safe. We wish all of our friends and family could have been there with us, however it’s lovely that we will be able to share photos and videos. Right now we’re encouraging the world to hold onto hope and love, which will carry us forward during this profound time in history. Today we celebrated life and revelled in every beautiful moment we shared together in our Australia Zoo gardens. Mum helped me get ready, Robert walked me down the aisle, Chandler became my husband and together we lit a candle in Dad’s memory. We shared tears and smiles and love. Thankfully, since we all live at Australia Zoo as a family, we could be there for each other. To everyone reading this - stay safe, social distance and remember LOVE WINS! Et opslag delt af Bindi Irwin (@bindisueirwin) den 25. Mar, 2020 kl. 5.38 PDT

Billeder af en brud i en smuk kjole under en bunke paraplyer ved familiens zoo i staten Queensland blev vist onsdag på tv, bare timer efter at premierminister Scott Morrison indførte en begrænsning på fem personer ved et bryllup fra midnat natten til torsdag - parret selv, en tilskuer og to vidner - for at forhindre coronasmitte.

Mange mennesker beklagede sig over, at Bindi Irwin var et dårligt eksempel, da Australien nu indførte nationale begrænsninger på folks forsamlinger.

»Hvor mange mennesker vil få #COVID-19 fra dette bryllup?« var der en som spurgte på Twitter.

Chandler Powell har fortalt på de sociale medier, at han havde mødt Bindi i den zoologiske have, hvor han nu arbejder, for seks år siden.

Bindi Irwin blev berømt som et barn, da hendes far, hvis tv-programmer var populære over hele verden, døde i 2006. En pigrokke ramte hans hjerte mens hans filmede ved Great Barrier Reef.