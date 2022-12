Lyt til artiklen

Femårige Stella-Lille McCorkindale fra Belfast i Nordirland er død, efter hun blev smittet med streptokokker.

Hun er det niende barn, som er død af en streptokokker-infektion på under to måneder i Storbritannien.

Det skriver Sky News.

Af hendes skole blev hun beskrevet som en meget populær pige blandt klassekammerater og skolens ansatte.

Typisk er en streptokokker-infektion mild og kan nemt blive behandlet med antibakteriel medicin. Men en invasiv form for streptokokker har gjort sit indtog på særligt unge under tiårsalderen.

Tirsdag meddelte skoleminister Nick Gibb, i samarbejde med det britiske sundhedsvæsen, at antibiotika kunne gives for at stoppe infektionen.

Ifølge Dr. Colin Brown, vicedirektør i det britiske sundhedsvæsen, er der intet der tyder på, at der er sket en ændring af streptokokker, der gør infektionen mere alvorlig.

Derimod tror han, at coronapandemiens restriktioner har påvirket modtageligheden over for virussen hos børn.