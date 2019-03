Stephen Hawkings tidligere sygeplejerske har fået frataget sin autorisation, fordi hun blandt andet ikke ydede den forventede omsorg for den afdøde videnskabsmand.

Sygeplejersken ved navn Patricia Dowdy arbejdede for Stephen Hawking i otte år, men blev suspenderet tilbage i 2016.

Ifølge The Nursing and Midwifery Council (NMC) fik den 61-årige tidligere sygeplejerske frataget sin autorisation, fordi hun 'ikke overholdt reglerne for den gode og profesionelle behandling, som var forventet til hende, og som Professor Hawking fortjente'.

Det skriver blandt andre BBC og The Telegraph.

Detaljerne i sagen er skjult for offentligheden, da høringen foregik bag lukkede døre, men anklagerne mod Patricia Dowdy lød blandt andet på en ureglementeret håndtering af Stephen Hawkings økonomi, uærlighed samt altså en utilstrækkelig behandling af videnskabsmanden.

Den britiske astrofysiker døde i marts sidste år i en alder af 76 år. Han var blot 21 år, da han blev ramt af den sjældne sygdom ALS, der langsomt nedbryder kroppens organer, til man dør.

Hawking fik to år af lægerne, men han overgik alle forventninger, da han formåede at leve mere end 50 år med sygdommen.

Patricia Dowdy er flere gange blevet set ved Stephen Hawkings side. Hun arbejdede for ham ad to omgange - henholdsvis i årene 1999-2004 samt i perioden fra juli 2013 og frem til hendes suspension i marts 2016.

Patricia Dowdy, der her står til højre for afdøde Stephen Hawking under et møde med Dronning Elizabeth, har fået frataget sin sygeplejerske-autorisation. Foto: JONATHAN BRADY Vis mere Patricia Dowdy, der her står til højre for afdøde Stephen Hawking under et møde med Dronning Elizabeth, har fået frataget sin sygeplejerske-autorisation. Foto: JONATHAN BRADY

Ifølge Matthew McClelland, formand for NMC, afviste Patricia Dowdy at indlede et samarbejde med myndigheden i forbindelse med sagen.

»Som offentligheden forventer af os, vil vi - i seriøse sager som denne, hvor en sygeplejerske har forsømt sin pligt og samtidig ikke har været villig til at vise os, at hun har lært af sin fejl - slå hårdt ned,« siger han til The Telegraph.

En talsperson for Stephen Hawkings familie udtalte efter dommen, at de er lettede over, at den 'traumatiske' sag er overstået.

»Hawking-familien er lettede over, at den traumatiske sag nu er afsluttet, og at resultatet betyder, at ingen andre skal gå i gennem den samme lidelse, som de (Hawking-familien, red.) har været i gennem på grund af dette individ,« siger talspersonen.