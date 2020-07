»I skal løbe væk. Nu,« råbte en politimand.

Kort efter var alt kaos. Stephen Cooper blev foreviget på et ikonisk foto, mens han flygtede væk fra World Trade Center, der var ved at styrte i grus bag ham. Men hvor Cooper overlevede terrorangrebet 11. september 2001, blev cororonavirus hans skæbne.

Den 78-årige amerikaner døde 28. marts efter at være blevet smittet med virussen. Det oplyser Stephen Coopers familie ifølge flere amerikanske medier, herunder ABC News.

Han blev indlagt 23. marts.

»Jeg så ham aldrig igen,« siger Coopers partner gennem 33 år, Janeth Rashes ifølge The Sun.

Om morgenen den 11. september 2001 var den dengang 60-årige elektroingeniør på vej til at aflevere nogle dokumenter i nærheden af World Trade Center, da han ved et tilfælde blev foreviget på et foto, som gik verden rundt og blev et af billederne på den skræk og rædsel, terrorangrebene skabte.

»Han vidste end ikke, at billedet var blevet taget. Lige pludselig så han sig selv, da han en dag kiggede i Time Magazine, og sagde: 'Åh Gud, det er jo mig.' Han var forbløffet. Kunne ikke tro det,« siger Janeth Rashes.

Sammen med flere andre løb Stephen Cooper væk fra World Trade Center, idet det ene af de to tårne kollapsede efter at være blevet ramt af et fly, kapret af terrorister fra Al-Qaeda.

Stephen Cooper (tv) ses her på det ikoniske billede fra 11. september 2001, hvor han og flere andre ses løbe væk fra World Trade Center umiddelbart efter terrorangrebet. Foto: Suzanne Plunkett/AP Vis mere Stephen Cooper (tv) ses her på det ikoniske billede fra 11. september 2001, hvor han og flere andre ses løbe væk fra World Trade Center umiddelbart efter terrorangrebet. Foto: Suzanne Plunkett/AP

Støvskyen ses allerede tårne sig op bag den flygtende Stephen Cooper på AP-fotografen Suzanne Plunkett's berømte billede, som i dag kan ses på 9/11 Memorial Museum i New York.

Ifølge partneren Janeth Rashes havde Stephen Coopers helbred været for nedadgående siden en hjerneoperation i oktober 2019, så da han blev smittet med coronavirus blinkede advarselslamperne.

Desværre med rette. Han udåndede på et hospital i Delray Beach i delstaten Florida.

2.839.642 personer er testet positive for coronavirus i USA. 129.676 smittede er omkommet. Dermed er USA suverænt det land i verden, som er hårdest ramt af pandemien i absolutte tal. Ved terrorangrebet 11. september 2001 mistede 2.977 personer livet.